Cayó alias ‘El Lanchero’, narco de Buenaventura buscado por la interpol

Luis Henry Valencia Riascos, alias ‘El Lanchero’, fue capturado recientemente por las autoridades colombianas. Este hombre de 59 años era requerido por la justicia internacional mediante una circular roja de Interpol por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Según la Policía, Valencia utilizaba embarcaciones tipo go fast para transportar estupefacientes desde Buenaventura hacia países como México y Estados Unidos. Su conocimiento de las rutas marítimas entre Colombia y el Pacífico Central lo convirtió en un objetivo de alto valor para las autoridades de El Salvador.

El proceso judicial en su contra indica que en marzo de 2006 fue capturado junto a otras personas, luego de que una de las dos lanchas en las que se movilizaban naufragara en alta mar. Las embarcaciones, con dos motores cada una, habían salido del puerto de Buenaventura con tres tripulantes por lancha, encargados de custodiar el cargamento.

Se presume que esperaban en el mar a otra embarcación en las costas entre El Salvador y Guatemala para realizar el trasbordo de la droga. Al detectar la presencia de un avión de vigilancia, intentaron huir y desembarcaron en el puerto El Zapote, a unos 110 kilómetros al suroeste de la capital salvadoreña.

Alias ‘El Lanchero’ habría traficado más de tres toneladas de droga mensualmente por vía marítima, aprovechando su experiencia como pescador para camuflar sus operaciones.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle, confirmó que Valencia Riascos tiene una condena superior a 20 años en El Salvador.