Cali tendrá su primer ‘Día de la Movilidad Activa’ donde los carros y motos no podrán circular

Cali, Valle del Cauca

Cali vivirá el próximo 22 de septiembre la primera jornada del ‘Día de la Movilidad Activa’, una iniciativa que restringirá la circulación de vehículos particulares y motocicletas entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. en todo el perímetro urbano.

Esta medida, busca reducir la congestión vehicular, disminuir las emisiones contaminantes y fomentar el uso de medios de transporte sostenibles como bicicletas, transporte público o caminar.

El 1 de Septiembre, las autoridades harán público el borrador de decreto para comentarios de la ciudadanía relacionados con estos días.

La jornada, que se repetirá cada 22 de abril y 22 de septiembre durante los años 2026 y 2027.

Contará con excepciones para vehículos de transporte público, eléctricos, híbridos, de emergencia y servicios esenciales, así como automotores destinados a personas con movilidad reducida.