¡Clasificación histórica! La Selección Colombia de Baloncesto en cuartos de final del AmeriCup 2025

La Selección Colombia de Baloncesto escribió una página dorada en la AmeriCup 2025 al clasificar por primera vez en su historia a los cuartos de final del torneo en un vibrante partido contra Argentina que finalizo con un marcador de 84-83 a favor del equipo argentino

Aunque la derrota llegó en el último segundo, Colombia aseguró su cupo a la siguiente ronda como la mejor tercera del grupo con Braian Angola como gran figura (22 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias).

Después de perder en su debut con República Dominicana y conseguir una ajustada victoria frente a Nicaragua, el equipo dirigido por Tomás Díaz mostró una gran evolución y carácter en el duelo contra los ‘albicelestes’.

Y la participación de la cuota vallecaucana no pasó desapercibida, el rendimiento de los juveniles Cristian Solís, Miguel Caicedo Bazán y Jerson Caicedo ha sido destacado, esto mencionó el técnico Tomás Díaz:

“Sabíamos que hay jugadores que, bueno, pasaron de no ser, digamos, tenidos en cuenta en los procesos pasados, ahora ser, como el caso de Solís, titular, como el caso de Miguel Bazán, de Caicedo, que entró a última hora. Entonces, creo que esa profundidad es precisamente debido a eso, a que tenemos que darles el rodaje. Pero bueno, complacido yo, porque están haciendo el trabajo, van, juegan dos, tres minutos, hacen el trabajo y vuelven a la cancha”

También, el técnico de la tricolor, destacó la entrega y la defensa del equipo, que fue fundamental para darle la vuelta al marcador en varios momentos y mantenerse competitivo hasta el último segundo.

Con esta histórica clasificación, Colombia avanza con confianza a los cuartos de final, y está a la espera de conocer su próximo rival.