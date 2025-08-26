Ríos vs. Durán, partido vuelta play-offs Champions League: Benfica o Fenerbahce, solo uno clasifica

Se definen los últimos clasificados a la fase de liga de la Champions League, los cuales provienen de las fases previas. En esos equipos que buscan ingresar hay dos futbolistas colombianos enfrentados: Richard Ríos, con Benfica, y Jhon Durán, con Fenerbahce.

El partido de ida se disputó el pasado miércoles 20 de agosto de 2025 en suelo turco, en un partido plano que terminó sin goles. En el caso de Richard Ríos, fue titular y disputó todo el encuentro, mientras que Jhon Durán también fue inicialista, pero salió reemplazado al minuto 66.

Solo uno estará en Champions League

Ambos equipos aterrizaron en la Champions League en la fase 3, los dos por la ruta de liga de campeones. En esa ronda, el conjunto turco superó al Feyenoord de Países Bajos, mientras que los portugueses dejaron atrás al Niza de Francia.

El sorteo de la última ronda previa los puso en el mismo camino y uno no estará en el principal torneo de clubes del Viejo Continente. El otro caerá con su equipo a la fase de liga para iniciar la disputa de la Europa League.

¿Cómo llegan Benfica y Fenerbahce a este partido?

Benfica ha ganado los dos partidos que ha disputado a nivel local y, de hecho, no conoce la derrota en el inicio de las competencias oficiales, pues también ganó en la Supercopa de Portugal ante Sporting.

Por su parte, Fenerbahce solo ha perdido un partido oficial de los cinco que jugados de manera oficial, que fue el juego de ida ante Feyenoord por la fase 3 de la Champions League.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido de vuelta entre Benfica y Fenerbahce se disputará en suelo portugués, en el Estadio Da Luz de Lisboa. El encuentro tendrá lugar este miércoles 27 de agosto desde las 2:00 p.m.

El juego tendrá la transmisión de ESPN, así como podrá verse por Disney+. Asimismo, lo podrá seguir por el minuto a minuto de caracol.com.co