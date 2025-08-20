Fenerbahce vs. Benfica EN VIVO: siga el partido con Jhon Durán y Richard Ríos en Champions League

¡Se empiezan a definir los últimos clasificados para la Champions League 2024-25! Este miércoles 20 de agosto, Fenerbahce y Benfica inician su llave preliminar en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu.

Le puede interesar: ¿Hay roces entre James Rodríguez y Eduardo Berizzo? Esto dijo el ‘10′ sobre su falta de gol en León

El compromiso iniciará a las 2 de la tarde hora colombiana y contará con la presencia de dos figuras rutilantes de la Selección: Jhon Jader Durán en el equipo local y Richard Ríos en la visita, ambos en la nómina titular.

Durán, de 21 años, viene de disputar 94 minutos en el doble enfrentamiento ante Feyenoord y anotó un gol; entretanto, Ríos disputó los 180 minutos del cruce frente al Niza.

Siga EN VIVO el partido Fenerbahce vs. Benfica por la Champions League