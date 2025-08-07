Primer cruce entre Mourinho y Jhon Durán: atención a la crítica del DT tras la caída del Fenerbahce / Getty Images

Amargo regreso a la Champions League para Jhon Jader Durán. El atacante colombino tuvo actividad este miércoles 6 de agosto en la derrota 2-1 de su equipo, el Fenerbahce, en casa del Feyenoord por la tercera ronda previa del certamen europeo.

El delantero colombiano, flamante contratación del conjunto turco para la temporada 2025-26, ingresó a los 58 minutos en reemplazo de İrfan Kahveci. Ahora bien, no pudo impedir la derrota en territorio neerlandés, tras los goles de Mert Müldür en propia puerta y Anis Hadj Moussa.

Jhon Jader Durán regresó a la Champions League, pero Fenerbahce perdió con Feyenoord (Photo by Pim Waslander/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images Ampliar

Fenerbahce tendrá entonces que revertir la historia en condición de local, el próximo martes 12 de agosto. De imponerse por dos goles o más, se enfrentará en los play-offs al vencedor de la llave entre Niza y el Benfica de Richard Ríos.

Crítica de Jose Mourinho contra Jhon Jader Durán

Finalizado el partido en el Feyenoord Stadium, Jose Mourinho atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa. Sorpresivamente, el entrenador portugués criticó a Jhon Jader Durán por su estado físico, teniendo en cuenta que, de estar al 100%, le brindaría más dinámica al equipo.

“Jhon (Durán) tampoco está en su mejor estado físico, pero su presencia siempre crea un partido muy dinámico y beneficioso. Creo que el equipo jugó muy bien en la segunda mitad”, sentenció.

Jhon Jader Durán es el flamante fichaje del Fenerbahce / Twitter: @Fenerbahce. Ampliar

Por otro lado, Mourinho se mostró tranquilo con el rendimiento mostrado por sus dirigidos, especialmente en la segunda parte, y advirtió que todavía hace falta un partido para determinar al clasificado.

“Veo una probabilidad de 50-50, como dije ayer y antes. Estamos en la primera mitad y perdiendo 2-1 al descanso. Creo que hoy estuvimos mucho mejor, especialmente en la segunda parte, pero como dije, estamos en la ida del torneo. Por supuesto, estamos decepcionados con el resultado del partido porque estuvimos muy, muy bien en la segunda parte. Dominamos el partido”, dijo.

