Directivo de Fenerbahce arremetió contra Jhon Durán: “El único jugador que parece ser un problema”

Jhon Jáder Durán, jugador proveniente de Al Nassr de Arabia Saudita que se incorporó al Fenerbahçe a principios de julio, no ha tenido gran protagonismo en Turquía y su nivel ha dejado muchos cuestionamientos.

El colombiano solamente ha disputado cinco partidos con el Fenerbahce, en donde ha marcado solamente un gol y ha dado una asistencia. A pesar de que el delantero se ganó la confianza del entrenador, José Mourinho, parece que fuera del plantel aún no convence su desempeño.

Fuertes declaraciones sobre Jhon Durán

Murat Aşık, miembro de la Junta del Consejo Superior del Fenerbahce reveló detalles sobre el mal nivel del futbolista colombiano en el equipo turco y aseguró que lo ve como un “problema”.

“El único jugador que parece ser un problema en el Fenerbahce ahora mismo es Jhon Durán. Teníamos expectativas demasiado altas y no hemos visto los resultados en el campo. Jhon Durán es un delantero, no un delantero centro”, afirmó Aşık en 343 Digital.

Según dijo Aşık, cuando se cerró el acuerdo para el préstamo del delantero antioqueño, el objetivo era sumar un atacante joven al club. Sin embargo, los números y el rendimiento no han sido los esperados.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Duran?

Este miércoles 27 de agosto el Fenerbahçe Spor Kulübü se enfrentará con Benfica de Portugal por la vuelta de los playoffs de la Champions League, en el Estádio da Luz de la ciudad de Lisboa, a partir de las 2:00 de la tarde (hora colombiana).

Cabe recordar que el marcador global está 0-0. El vencedor de esta instancia avanzará a fase liga del campeonato de clubes más importante de Europa.