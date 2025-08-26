Retiran 20 perros callejeros en Bosa: autoridades responden a denuncias por mordeduras

Esta ordenanza también plantea que la eutanasia debe ser el último mecanismo a la hora de tratar las problemáticas relacionadas con los perros callejeros: Mauricio Marsicano. Foto: Getty Images( Thot )

Los procedimientos se desarrollaron en los últimos meses con apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Además de la aprehensión de los caninos, se han adelantado jornadas de evaluación veterinaria y vacunación en el sector.

Evaluación y protección de los animales

Antonio Hernández Llamas, director general del IDPYBA, explicó que los perros fueron trasladados a revisión clínica y de comportamiento.

“Los animales aprehendidos son evaluados en clínica y comportamiento por el equipo veterinario y etológico del Instituto para la toma de decisiones que garanticen su bienestar y protección, así como los de la ciudadanía del sector”, señaló.

El funcionario precisó que la meta es iniciar procesos de rehabilitación que permitan, cuando sea posible, avanzar hacia su adopción en hogares responsables.

Riesgos para la comunidad

Las denuncias ciudadanas revelaron que varios de estos perros permanecían sueltos en las calles, lo que incrementó los riesgos de ataques. Hernández Llamas insistió en que la problemática no siempre corresponde a animales sin dueño:

“En muchas ocasiones tienen tenedores, personas a cargo que durante el día los dejan sueltos por el barrio, por la cuadra, sin tener ninguna responsabilidad ni para su protección ni frente a riesgos para terceros”.

Llamado a la tenencia responsable

Las autoridades recordaron que la tenencia de animales implica deberes con ellos y con la comunidad. Entre las recomendaciones resaltaron:

No abandonar a los animales, pues el abandono es maltrato.

Garantizar su alimentación, vacunación y atención veterinaria.

Evitar dejarlos en la calle sin supervisión.

Participar en las jornadas de adopción y sensibilización organizadas por el Distrito.

Un desafío para la ciudad

“El caso de Bosa refleja uno de los grandes desafíos que tenemos en Bogotá: los animales callejeros son los más vulnerables de la ciudad y requieren de nuestro apoyo con brigadas de salud y procesos de rehabilitación que, en lo posible, los conduzcan a una adopción”, concluyó Hernández Llamas.