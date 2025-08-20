¿Perdió su mascota en Bogotá? Esta nueva herramienta ayuda a reportar y encontrar animales perdidos / Ibraheem Abdallha / 500px

Bogotá D. C.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá lanzará este fin de semana el portal web ‘Perros y gatos buscan su hogar’, un sitio en línea que ayudará a los ciudadanos a encontrar a sus mascotas perdidas en la capital.

De acuerdo con el Distrito, esta herramienta funcionará como un centro de avisos publicados directamente por la ciudadanía, en los que se reporte información sobre animales extraviados o localizados.

El sitio se encuentra en fase de pruebas, pero será habilitado de forma oficial el próximo sábado 22 de agosto. A partir de entonces, los bogotanos podrán acceder a esta página, desarrollada con el objetivo de darle “una luz de esperanza” a las mascotas para que encuentren su camino a casa con sus tenedores.

La necesidad de rutas de atención para rastrear a las mascotas perdidas en Bogotá

Si bien, no existe una fuente centralizada que contabilice el número de reportes de animales extraviados en Bogotá, esta es una problemática recurrente entre aquellos ciudadanos que tienen mascotas.

La creación de este sitio web responde a la necesidad de establecer rutas de atención oficiales que faciliten la búsqueda de estos animales en la capital del país.

Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA destacó que este se trata de un canal unificado y accesible que ayuda a la ciudadanía en esta labor: “Bogotá es una ciudad profundamente animalista, cada vez más consciente de la necesidad de habilitar canales de reencuentro entre nuestros animales de compañía y sus hogares perdidos”

Hernández detalló que “por esa razón habilitamos este espacio para que todos encontremos un sitio donde buscar a nuestros familiares peludos extraviados”.

Así funcionará la plataforma

El sitio web recopilará información clave entregada por la ciudadanía, para que se pueda identificar a sus mascotas perdidas. Aunque también los bogotanos podrán reportar animales que hayan encontrado en la ciudad. Dichos datos incluyen:

Fotografía de la mascota

de la mascota Lugar y fecha del extravío o hallazgo

Características físicas del animal

Datos de contacto del ciudadano

A partir de esa información, que estará contenida en línea para que se pueda consultar de forma abierta, cualquier persona podrá revisar los avisos del portal y establecer contacto con quien haya hecho el reporte.

El IDPYBA aclara que no podrá verificar la veracidad de la información suministrada, ni actuará como intermediario en el proceso de contacto. Su rol se limita a la habilitación y el funcionamiento correcto del espacio. Cabe resaltar que la participación ciudadana será voluntaria y con consentimiento previo, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos.