Bogotanos podrán pagar plan exequial y de asistencia médica a sus mascotas en la factura del agua

Bogotá D. C.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá selló un convenio con la Organización Los Olivos que le permitirá a los usuarios de la entidad acceder a un plan de previsión exequial. Su pago se cargará a la factura bimensual del agua.

Los beneficiarios de este plan contarán con protección integral familiar, que tendrá cobertura en todo el territorio nacional y atención las 24 horas del día durante los siete días de la semana.

Gerardo Mora, gerente general de Los Olivos Bogotá, señaló que “con esta alianza estaremos brindado un plan de protección exequial para que las familias bogotanas estén preparadas en aquellos momentos difíciles de la vida”.

Plan exequial incluye servicio complementario de atención veterinaria de urgencia

En adición, el plan ofrece un servicio complementario de asistencia para las mascotas de los hogares que se suscriban a este plan. Se trata de un servicio de atención veterinaria, que también contempla la cobertura de los servicios funerarios para estos animales de compañía.

De este modo, la iniciativa de Los Olivos pretende facilitar el acceso de los bogotanos, no sólo a un plan de cobertura de los gastos relacionados al fallecimiento y los servicios funerarios para los suscriptores del plan, sino también a una atención médica de urgencia para sus mascotas, como un servicio complementario.

El servicio de asistencia de mascotas incluye lo siguiente:

Consulta médica veterinaria a domicilio

Auxilio para medicamentos en caso de accidente

Orientación médica veterinaria telefónica

Traslado a centro veterinario

Servicio de eutanasia

Servicio de incineración

El acceso a este plan, que se incluiría a la factura bimensual del agua, pueden adquirir la suscripción llamando al (601)3404055 en Bogotá o gratis desde el teléfono celular al #317, o bien, por medio de la página web de Los Olivos.