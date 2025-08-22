En el municipio de Samaná en Caldas, fue capturada la primera persona bajo la ley “Ángel”

Manizales

Este es considerado un hecho trascendental para la protección animal en Colombia, y en Caldas, la Policía departamental llevó a cabo la primera captura por maltrato animal bajo la recién promulgada “Ley Ángel” (Ley 2455 de 2025).

Le puede interesar: La Ley Ángel por la dignidad y justicia animal

Los hechos

Según las autoridades, los hechos se registraron en el barrio Divino Niño en Samaná, luego de que una alerta recibida por la Policía del municipio donde indicaban que un ciudadano, en estado de embriaguez, realizaba disparos dentro de su vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados fueron informados por una ciudadana que el hombre había lesionado a su perro con un arma traumática, causándole una herida en la región lumbar.

La mujer, al intentar auxiliar al animal, también fue agredida por el sujeto, lo que motivó la intervención policial para salvaguardar su vida e integridad, así lo destacó la Teniente Coronel, Liliana Andrea Jiménez, comandante de la Policía de Caldas.

“Durante el procedimiento, el agresor se mostró en alto grado de exaltación y portaba un arma tipo pistola. Ante su resistencia, fue necesario el uso legítimo y proporcional de la fuerza mediante un dispositivo eléctrico tipo TASER para reducir la amenaza del hombre. En la operación se incautó el arma traumática, un proveedor, dos cartuchos y tres vainillas”.

Le puede interesar: Manizales implementa medidas de seguridad preventivas tras hechos violentos en el país

Estado de salud del perro

El canino afectado fue valorado por un médico veterinario, quien confirmó una lesión lumbar compatible con impacto de arma traumática.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para responder por el delito de maltrato animal.

La coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, comandante del Departamento de Policía Caldas, enfatizó el compromiso de la institución, y destacó que “en cumplimiento de la Ley Ángel, ratificamos nuestro compromiso por la protección y el bienestar animal, actuando de manera inmediata frente a estos delitos y judicializando a quienes los cometan”.