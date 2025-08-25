Inicia nueva exhumación en cementerio de Santo Domingo en búsqueda de personas desaparecidas

Santo Domingo, Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) inició una nueva intervención en el cementerio municipal de Santo Domingo, Antioquia, con el fin de recuperar cuerpos de víctimas del conflicto armado. Hasta el 30 de agosto, el equipo forense trabajará en 34 bóvedas señaladas como sitios de interés, donde reposarían restos de personas que fueron reportadas como desaparecidas en la región del Nordeste antioqueño.

Esta segunda fase hace parte del Plan Regional de Búsqueda Nordeste, Nus y Río Porce e incluye no solo la recuperación de cuerpos, sino también el registro de solicitudes de búsqueda, la toma de muestras de ADN a familiares y la recolección de información comunitaria que pueda ayudar a identificar nuevas fosas o a precisar las identidades de los desaparecidos. Los familiares podrán acercarse al salón parroquial del municipio para aportar estos datos.

“Invitamos a todas las familias y personas buscadoras que presuman que su familiar pueda estar en este cementerio para que se acerquen en los tiempos de la intervención a poner su solicitud de búsqueda, a que se le tomen las muestras de ADN”, dijo la antropóloga de la Unidad de Búsqueda, Andrea Romero.

La primera intervención en este camposanto ocurrió en octubre de 2021, cuando la UBPD exhumó 18 cuerpos, dos de los cuales ya fueron entregados de manera digna a sus familias: el de Natalia Andrea Cartagena Gutiérrez, una joven desaparecida en Medellín en 2001, y el de José Raúl Mena García, visto por última vez en el Chocó en 2006. Los demás cuerpos siguen en proceso de identificación por Medicina Legal.

El cementerio de Santo Domingo concentra restos asociados con desapariciones forzadas ocurridas principalmente entre 1998 y 2009, algunas ligadas al Nordeste antioqueño y otras a municipios del Valle de Aburrá e incluso al departamento del Chocó. En total, la UBPD tiene registradas 1.521 personas desaparecidas en esta subregión.