Esta semana habrá cierre del Túnel de Oriente por mantenimiento

Medellín, Antioquia

Hasta el próximo jueves 28 de agosto se realizarán cierres totales nocturnos en la conexión vial del Túnel de Oriente, entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del día siguiente. La medida responde a labores de mantenimiento periódico que buscan garantizar la seguridad y el buen estado de la infraestructura.

Según lo informado, los cierres aplicarán únicamente en horario nocturno, durante las seis horas programadas cada día, por lo que durante el día la vía funcionará con total normalidad. Las autoridades recomendaron a los conductores programar sus recorridos con anticipación y estar atentos a las señales viales que se instalen en la zona.

Como ruta alterna, quienes se desplacen desde o hacia el Oriente antioqueño deberán utilizar la Variante Palmas. De esta manera, se espera minimizar el impacto de los cierres en la movilidad y asegurar que las obras de mantenimiento avancen dentro del tiempo previsto.