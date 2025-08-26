Abogada del caso ‘narcofiscales’ libre por vencimiento de términos

La abogada de narcos Ruth García Rojas, recuperó la libertad por vencimiento de términos, y a pesar de que es el mismo proceso, su hermano el ‘narco’ Javier García Rojas alias ‘Maracuyá’, seguirá preso

Se mueven los procesos de dos de las fichas clave mencionadas en el caso “narcofiscales”.

Alias ‘Maracuyá’, y su hermana Ruth García Rojas, van a juicio por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, presuntamente, ellos dos encabezaban una organización criminal cuyo fin era darle apariencia de legalidad a recursos obtenidos del narcotráfico y se les tribuye el blanqueo de $44.500 millones.

¿Quién es Ruth García? ¿y por qué recuperó la libertad?

Ruth García Rojas es una reconocida abogada en el Valle del Cauca. Ella fue la abogada que primero acusó a la exvicefical Martha Mancera de supuestamente haber limpiado el pasado a muchos bandidos, pero, después se retractó.

Ruth García también fue la abogada de los narcos alias ‘mueble fino’, hoy condenado, de alias ‘06’, prófugo de la justicia, y del coronel José Mosquera Archila, todos ellos mencionados en el caso ‘narcofiscales’.

Ruth García recuperó la libertad porque pasaron más de 250 días desde que se radicó el escrito de acusación en su contra y a la fecha no se ha instalado la audiencia de juicio, según la juez, la culpa está en la judicatura que alargó el proceso sin justificación alguna.

Si es el mismo caso ¿Por qué alias ‘Maracuyá’ seguirá preso?

Javier García Rojas, alias ‘Maracuyá’ fue uno de los socios del narcotraficante José Bayron Piedrahíta y en el año 2018 fue incluido en la lista Clinton.

A diferencia de los que sucedió con Ruth García, el juez del caso alias ‘Maracuyá’ determinó que no le otorga la libertad, primero porque no se han vencido los términos y segundo porque su defensa se ha dedicado a tratar de frenar el proceso mediante maniobras dilatorias disfrazadas de recursos legales.

¿Qué viene para este caso?

Que el juzgado Especializado de Bogotá fije fecha para la preparatoria de juicio en contra de la abogada Ruth García y su hermano alias ‘Maracuyá’.