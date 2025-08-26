Vuelo aterrizó de emergencia en Barranquilla: pasajero falleció por quebranto de salud

Un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), que cubría la ruta Santa Cruz (Bolivia) – Miami (Estados Unidos), tuvo que desviar su trayecto hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla debido a una emergencia médica a bordo.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con la aerolínea, el hecho se presentó en la tarde de este lunes 25 de agosto cuando la tripulación del vuelo OB762 activó los protocolos de atención y, una vez en tierra, se procedió con la asistencia médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se confirmó el fallecimiento del pasajero afectado.

“Boliviana de Aviación (BoA) informa a la opinión pública que el día de hoy, el vuelo OB762 en la ruta Santa Cruz (VVI) – Miami (MIA) tuvo la necesidad de desviar operación al aeropuerto de Barranquilla (BAQ) debido a una emergencia médica a bordo", indicó la aerolínea en un comunicado.

BoA expresó sus condolencias a la familia y allegados del viajero, al tiempo que aseguró estar brindando toda la colaboración necesaria tanto a las autoridades competentes como a los familiares para el desarrollo de los procedimientos correspondientes.