¡No para de subir! Precio del dólar HOY 26 de agosto en Venezuela, según BCV

Durante la más reciente sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva, que se realizó en Caracas, el pasado 25 de agosto, habló Delcy Rodríguez, la Vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela. Quien afirmó que todos los sectores de la economía de dicho país, se encontraban en una etapa de crecimiento sostenido.

La Vicepresidenta Ejecutiva comentó, que dicho impulso en su economía, era resultado del progreso en diferentes ramas como hidrocarburos, gas, petróleo y gracias a otras actividades como la agricultura, industria y comercio.

Rodríguez, aseguró que los avances más notables se habían evidenciado en el sector agrícola, pues productos como los cereales tuvieron un crecimiento del 60%, las hortalizas con un 63% y frutas con un 51%.

Además, la Vicepresidenta Ejecutiva aseguró que cerca del 90% de los alimentos que se encontraban en los mercados del país, eran provenientes de la producción local, esto respondiendo a una política de alimentos impuesta en Venezuela, con la que se buscaba sustituir las importaciones como también apoyarse en una tasa de protección arancelaría del 14%.

¿Cuál es el precio del dólar en Venezuela HOY 26 de agosto?

El Banco Central de Venezuela, publica diariamente en su página web el tipo de cambio de referencia, un apartado donde se establece un promedio ponderado de diferentes transacciones que se realizan en divisas extranjeras, esto con base en los movimientos de ciertas instituciones bancarias.

Es aquí, donde se encuentra el precio del dólar en bolívares, el cual, para hoy, 26 de agosto, se estableció en 143,0381 bolívares. Aumentando alrededor de 2 bolívares respecto al precio presentado el día de ayer, 25 de agosto.

Este valor es reflejo de la tendencia a la subida que ha presentado el dólar durante varias semanas, y que, día tras día, dejan en evidencia la depreciación que tiene el Bolívar venezolano.

En la página web, se encuentra la tasa de cambio de diferentes divisas, además del dólar, son las siguientes:

Euro: 167,3388 bolívares (aumentó)

167,3388 bolívares (aumentó) Yuan chino: 20,0078 bolívares (aumentó)

20,0078 bolívares (aumentó) Lira turca: 3,4896 bolívares (aumentó)

3,4896 bolívares (aumentó) Rublo ruso: 1,7724 bolívares. (aumentó)

Con esto, se logra evidenciar, que la tendencia a la depreciación del bolívar venezolano, no es solamente frente al dólar estadounidense, pues diferentes dividas del mundo se han fortalecido frente a la divisa del país sudamericano.

Precio del dólar en Colombia

Según la información publicada por el Banco de la República en su página web, la Superintendencia Financiera de Colombia, estableció la Tasa Representativa del Mercado (TRM), para hoy, 26 de agosto, en 4.017 pesos colombianos; Lo que representa un aumento de 9 pesos frente al precio de apertura del día de ayer, 25 de agosto.

Si realizamos una comparación entre Colombia y Venezuela sobre la evolución del precio del dólar en el mes de agosto, podemos ver lo siguiente:

Precio del dólar el 1 de agosto de 2025 y precio del dólar hoy

Colombia: $4.13 4 pesos | Precio en Colombia hoy: 4.017 pesos

| Precio en Colombia hoy: Venezuela: 125,42 bolívares | Precio en Venezuela hoy: 143,03 bolívares

Gracias a esto se puede observar que durante el mes de agosto, la moneda colombiana se fortaleció frente al dólar, mientras que la moneda venezolana, se debilitó frente a la divisa estadounidense.

