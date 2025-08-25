Precio del dólar en Venezuela para este lunes 25 de agosto: inicia la semana con una nueva alza

A lo largo del 2025, el dólar en Venezuela ha sufrido un constante incremento en su precio debido a la demanda que ha tenido ante las diferentes transacciones que se realizan en el país por medio de esta divisa. Sin embargo, durante el mes de agosto superó el valor que corresponde a un salario mínimo, equivalente a 130 bolívares.

A pesar de que el sueldo básico viene complementado con un bono de alimentación de 40 dólares, además de un “ingreso de guerra económica”, esto no llega a ser suficiente para que un ciudadano pueda cubrir sus necesidades básicas. De hecho, un estudio realizado por la Federación Venezolana de Maestros sugiere que una persona requiere al menos unos 100 dólares al mes para tal fin.

Por otra parte, el alza en el precio del dólar en Venezuela genera además una continua depreciación del bolívar. Si bien esto no se ve directamente reflejado en el valor de los productos ante la relativa estabilidad que tienen en el mercado, sí afecta directamente el poder adquisitivo de cada ciudadano, pues no podrán contar con los mismos ingresos.

Para este lunes 25 de agosto de 2025, el Banco Central de Venezuela emitió un nuevo informe sobre el precio del dólar en el país con una cifra oficial de 141,894300000 bolívares. Esto representa una nueva subida con respecto a la cifra con la que finalizó la semana anterior (140,66000000 bolívares).

Asimismo, la entidad oficial reportó un aumento en los valores de las demás divisas para este lunes. Estos son:

Euro: 166,27846769 bolívares

166,27846769 bolívares Yuan chino: 19,78995835 bolívares

19,78995835 bolívares Lira turca: 3,45980789 bolívares

3,45980789 bolívares Rublo ruso: 1,76040135 bolívares.

¿Qué otras tasas de cambio hay en Venezuela?

Aunque el Banco Central de Venezuela maneja la cifra oficial frente al precio del dólar, existen otras tasas de cambio que manejan un valor incluso superior al que indica al entidad. Una de ellas, es el dólar paralelo, el cual se calcula con base en el valor de la divisa en el mercado informal. Esta se generó como una medida para contrarrestar la inflación que se vive en el país.

Durante el año 2025, se ha registrado un constante aumento en el valor del dólar en territorio venezolano luego de terminar con una cifra del 51,93 bolívares en diciembre de 2024. Algunos de los factores que derivan en esta tendencia son los siguientes:

Caída en el flujo de divisas por parte del Banco Central de Venezuela.

Impacto de Chevron en la economía venezolana, derivada del cese de sus operaciones.

Escasez en la oferta de dólares en el mercado oficial.

Cambio en la tendencia de los meses tributarios.

Impacto del alza del dólar en los salarios en Venezuela.

Cabe recordar que el pasado 12 de junio el precio del dólar en Venezuela superó la barrera de los 100 bolívares. Mientras que para el 8 de agosto alcanzó los 130 bolívares, el equivalente al valor de un salario mínimo en el país, el cual se fijó desde marzo de 2022.