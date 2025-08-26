¿Empezó a subir? Precio del dólar HOY 26 de agosto en Colombia, según Banco de la República

El dólar estadounidense, además de ser la divisa más popular e importante a nivel internacional, posee diferentes datos curiosos. Dentro de estos, se encuentra la composición de los billetes, pues a diferencia de otros países, el dólar se encuentra hecho 75% de algodón y 25% de lino.

Además, para evitar la falsificación de estos billetes, dentro de su estructura se encuentran diferentes fibras de color azul y rojo, las cuales forman diferentes números, letras y palabras, que al verse bajo una luz ultravioleta, garantizan que no son billetes falsos.

En relación con esto último, muchas personas tienen la creencia de que los billetes de dos dólares son falsos, debido a su escasez, sin embargo, a pesar de que es muy raro encontrar uno, son reales, simplemente que su producción solo representa el 1% de los billetes impresos en Estados Unidos.

¿Cuál es el precio del dólar HOY 26 de agosto?

Según la información publicada por el Banco de la República en su página web, la Superintendencia Financiera de Colombia, estableció la Tasa Representativa del Mercado (TRM), para hoy, 26 de agosto, en 4.017 pesos colombianos; Lo que representa un aumento de 9 pesos frente al precio de apertura del día de ayer, 25 de agosto.

El dólar se mantiene fluctuando entre pequeños aumentos y disminuciones en su precio, sin embargo, no ha logrado disminuir lo suficiente para bajar de la barrera de los 4.000 pesos.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Los siguientes valores representan un promedio de los precios establecidos por diferentes entes en varias ciudades del país, además, se establece sobre el valor de apertura que tuvo la divisa en el día, por tanto, puede tener cambios en el transcurso del día.

Bogotá: |Compra- 3,952 |Venta- 4,013 |

|Compra- |Venta- | Medellín: |Compra- 3,833 |Venta- 3,986 |

|Compra- |Venta- | Cartagena: |Compra- 3.800 | Venta- 4.000 |

|Compra- | Venta- | Cali: |Compra-3.925 | Venta-4.040|

¿Por qué China envió un negociador a Estados Unidos?

Esta decisión de negociar entre China y Estados Unidos, se establece bajo el marco de las tarifas arancelarias impuestas por Donald Trump. Pues a pesar de que estableció una tregua de 90 días para dichas tarifas, hubo una tensión debido a los suministros de imanes de tierras raras que el país asiático le provee al país americano, ya que estos materiales son de gran importancia para el funcionamiento de diferentes sectores como defensa, aeronáutica y automoción.

Según la prensa estadounidense, por la incertidumbre causada, el mandatario americano amenazó a China con tarifas arancelarias del 200%, en caso de que no garantizaran el suministro de estos materiales. Es por esta razón, que el gobierno asiatico decidió enviar a Li Chenggang, el viceministro de comercio y representante chino de comercio internacional, para avanzar con negociaciones. Este encuentro, también servirá para conversar acerca de una posible cumbre entre ambos paises.

