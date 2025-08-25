¿Zona binacional de paz? Venezuela aumenta despliegue en frontera con Colombia con 15 mil hombres

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, informó que Nicolás Maduro aumentará su despliegue militar en la frontera con Colombia con 15 mil hombres, drones, refuerzos fluviales y aéreos, partiendo de algo que el régimen venezolano ha llamado “Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta”.

“Las zonas binacionales, las zonas de paz. Entonces nuestro presidente ha decidido activar de manera inmediata la zona de paz número uno, que incluye el estado Táchira y el estado Zulia. Ha ordenado el presidente un gran refuerzo operacional de lo que ya existe allí. Porque ahí estamos operando desde hace bastante tiempo”, explica Cabello.

El ministro además le hizo una petición al gobierno de Gustavo Petro: “pedimos al gobierno colombiano, quien ha estado colaborando, que el lado colombiano haga lo propio para asegurar la paz en todo el eje, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de la frontera. Este anuncio sin duda redundará primero en la paz y la seguridad de la zona”.

Esto sucede también cuando Nicolás Maduro ascendió de cargo militar al embajador de su país ante Colombia, Carlos Martínez, en medio de una jornada de planificación de la operación.

Maduro indicó que la ofensiva que prepara tiene “la mayor coordinación”, con los militares y policías" colombianos.