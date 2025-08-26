Maduro vuelve a convocar a las milicias bolivarianas

Cúcuta

En medio de la tensión política en Venezuela, del cruce de mensajes del gobierno de los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de ese país ha hecho una nueva convocatoria para seguir vinculando a las milicias bolivarianas en su defensa.

Mientras la Casa Blanca a través de Donald Trump y el congreso estadounidense como también la DEA envía mensajes contundentes para perseguir al Cartel de Los Soles que a juicio del gobierno estadounidense estaría encabezado por el jefe de Estado del vecino país, en Venezuela sigue la convocatoria para la defensa del país con grupos de civiles.

Es por esto, que en un nuevo llamado Nicolás Maduro volvió a convocar una nueva actividad que conlleve a sumar más grupos de personas para conformas las milicias bolivarianas.

El gobierno de Venezuela ha convocado para los días 29 y 30 de agosto un nuevo ejercicio que compromete la vinculación de personas a estas organizaciones civiles que “defienden la patria” según las autoridades de ese país.

En medio de este panorama, el ministro del interior venezolano Diosdado Cabello anuncia el despliegue de 15 mil hombres a la zona de frontera con Colombia.