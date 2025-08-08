Los dos delitos que le imputará la Fiscalía al alcalde de Tunja, el martes 9 de septiembre

El alcalde deberá comparecer y no aplazar más la audiencia de imputación de cargos. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja

Para el próximo martes 9 de septiembre a las 3 de la tarde fue reprogramada la audiencia de formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, investigado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. Esa misma diligencia había sido aplazada pues se tenía que realizar el 28 de julio, pero la defensa del alcalde pidió que se aplazará. El 6 de agosto de nuevo pidió que se suspendiera, pero porque no tiene abogado y se negó a que el defensor público que le había asignado la Defensoría del Pueblo, lo defendiera.

Durante la diligencia el alcalde Krasnov, además de pedir la suspensión de la imputación, solicitó que le asignen un traductor ruso, pues no entiende ni habla bien el español.

La juez del caso le negó la solicitud del traductor ruso, pues para que entienda las implicaciones jurídicas de la imputación de los cargos, el alcalde se comprometió a contratar un abogado, pero si avaló el aplazamiento de la audiencia para el 9 de septiembre a las 3 de la tarde. El alcalde dijo en la audiencia que no volverá a solicitar aplazamientos.

Estas son las penas a las que se expone el alcalde Mikhail Krasnov si es hallado culpable

La fiscalía le imputará el 9 de septiembre dos delitos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov por el escándalo que se generó en la ciudad, al supuestamente pagarle con un contrato el retiro de una demanda de nulidad electoral radicada en el Tribunal Administrativo de Boyacá, al abogado Juan Sebastián Ramírez García.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 409 del Código Penal incurre en interés indebido en la celebración de contratos, “el servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de 5 a 18 años, multa de 66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses”.

En el artículo 454-A se configura el delito de Amenazas a testigo, “el que amenace a una persona testigo de un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, para que se abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Los otros procesados

Por este mismo proceso ya fueron imputados el gerente de la empresa Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez y el abogado, Juan Sebastián Ramírez García.

La audiencia contra la expareja del alcalde y exgestora social de Tunja, Sara Catalina Pedraza, tampoco se ha podido realizar porque ella también solicitó que se aplazara.