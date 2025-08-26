Inicia la construcción del parque Renowitzky en la Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla

El alcalde Alejandro Char anunció el inicio de las obras del nuevo parque Renowitzky, un ambicioso proyecto que transformará más de 2.800 metros cuadrados en la localidad Metropolitana de Barranquilla. Esta iniciativa forma parte del plan de recuperación de espacios públicos y mejoramiento de la infraestructura urbana, especialmente en sectores populares como la Ciudadela 20 de Julio.

“Con un nuevo parque y pavimentación de vías, seguimos llevando a la Ciudadela 20 de Julio a otro nivel”, expresó el alcalde Char en su cuenta oficial de X.

¿Con qué atractivos contará este parque?

El parque Renowitzky estará equipado con zonas verdes, una cancha múltiple, juegos infantiles, aparatos biosaludables y un kiosko, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para las familias del sector.

“Lo que antes era un lote lleno de basura, hoy comienza a transformarse en un espacio lleno de vida”, añadió el mandatario.

Este proyecto se suma a las intervenciones viales que se están llevando a cabo en el barrio. A través del programa Barrios a la Obra, ya se completó la estabilización con suelo cemento en la carrera 1 sur y actualmente se trabaja en la pavimentación con concreto para tráfico pesado.

“Nuestro propósito es que este querido barrio quede 100% pavimentado, así que vamos por más”, afirmó Char, dejando claro que su visión incluye una mejora integral de la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Los trabajos en la Ciudadela 20 de Julio forman parte de una estrategia más amplia de urbanismo social, que busca no solo transformar físicamente los barrios, sino también fortalecer el tejido comunitario y la seguridad ciudadana.