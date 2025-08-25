Barranquilla

Falleció Juan B. Fernández Renowitzky, exdirector de El Heraldo, a los 99 años

Fernández Renowitzky fue destacado por su liderazgo y su compromiso con una región autónoma.

Muerte de Juan B. Fernández Renowitzky. Foto: redes sociales.

Este lunes 25 de agosto falleció a los 99 años Juan B. Fernández Renowitzky, exdirector del periódico El Heraldo y figura destacada del periodismo y la vida pública en la región Caribe.

Fernández Renowitzky fue reconocido por su liderazgo en este importante diario y por su compromiso con una región autónoma, el liberalismo y la defensa de las causas sociales del país.

Diversas personalidades del ámbito político y social lamentaron su partida. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó:

“Lamento profundamente el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, hombre Caribe, liberal y defensor de la gente. Durante años luchó por una región autónoma y promovió la modernización del diario El Heraldo. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos”.

También se pronunció el excandidato presidencial Humberto de la Calle: “Se nos fue Juan Fernández Renowitsky. De él recuerdo en el seno de la Constituyente tanto su sabiduría como su inolvidable sentido del humor. Saludo a su familia”.

