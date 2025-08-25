En Guatapé, dos hombres abusaron de una mujer y su pareja fue obligada a presenciar los vejámenes

Guatapé- Antioquia

Las autoridades dieron a conocer que dos hombres están siendo acusados por el delito de secuestro simple, acceso carnal violento y hurto calificado. Estas conductas delictivas les fueron notificadas en un centro de reclusión transitorio en el municipio de Rionegro, donde se encuentran detenidos desde el 9 de junio de 2025.

Según el coronel Óscar Rico Guzmán, a los detenidos Yoharlys de Jesús Maldonado Quiñónez y Luis Daniel Romero Maldonado se les notificó los nuevos delitos de los que están siendo investigados, los cuales habrían ocurrido el 1 de junio del presente año en la población de Guatapé, en el Oriente de Antioquia. Donde los judicializados obligaron a un hombre a presenciar el abuso sexual de su pareja.

“Donde causaron, aparte del hurto y lesiones personales, también el abuso sexual a una mujer, una pareja que se encontraba disfrutando de los espacios turísticos de este municipio, donde su pareja sentimental fue sometida con armas de fuego y la mujer fue violada en varias ocasiones, donde esta persona presenció el hecho atroz. Es de resaltar también que la mujer fue lesionada con arma blanca”, dijo el oficial

Según el reporte de la fiscalía, a la pareja, aparte de los vejámenes de los que fueron víctima, les hurtaron sus pertenencias valoradas en más de 24 millones de pesos. Que durante las audiencias no se allanaron a los cargos imputados.