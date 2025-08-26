Gestores farmacéuticos deberán reportar información sobre medicamentos con dificultades de entrega
La Superintendencia de Salud emitió nuevas instrucciones para el reporte de información por parte de los gestores farmacéuticos
La Superintendencia de Salud emitió una circular externa con instrucciones adicionales para que gestores farmacéuticos y operadores logísticos, reporten información para reforzar la vigilancia, inspección y control para mejorar la oportunidad en la entrega de medicamentos, dispositivos médicos, entre otros; medida cuya aplicación inicia en el mes de octubre.
Entre las nuevas medidas se destacan que los gestores farmacéuticos deberán reportar trimestralmente los puntos de dispensación con los que operan, e informar a la Supersalud en caso de que se modifique el registro de los mismos.
Por otro lado, tendrán que notificar la capacidad de atención máxima de usuarios, el tiempo promedio de espera y el número de usuarios atendidos por punto de dispensación.
La medida también impone que deberán reportar mensualmente cuales son los medicamentos que presentan dificultad en la dispensación, y en general, la entrega de todos los insumos médicos.
A esto se suma que informarán periódicamente a la superintendencia, el detalle de los contratos vigentes con las entidades responsables de pago, incluyendo el propósito, es decir, dispensación o distribución, si hay renovación automática y si existe exclusividad por tipo de enfermedad o medicamento, entre otros.
“La circular que acabamos de expedir obliga a los gestores farmacéuticos a partir de octubre, a realizar un reporte más completo y riguroso a la Superintendencia Nacional de Salud, tiene que ver con el reforzamiento de las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los gestores farmacéuticos”, explicó el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano.