Gestores farmacéuticos deberán reportar información sobre medicamentos con dificultades de entrega

La Superintendencia de Salud emitió una circular externa con instrucciones adicionales para que gestores farmacéuticos y operadores logísticos, reporten información para reforzar la vigilancia, inspección y control para mejorar la oportunidad en la entrega de medicamentos, dispositivos médicos, entre otros; medida cuya aplicación inicia en el mes de octubre.

Entre las nuevas medidas se destacan que los gestores farmacéuticos deberán reportar trimestralmente los puntos de dispensación con los que operan, e informar a la Supersalud en caso de que se modifique el registro de los mismos.

Por otro lado, tendrán que notificar la capacidad de atención máxima de usuarios, el tiempo promedio de espera y el número de usuarios atendidos por punto de dispensación.

La medida también impone que deberán reportar mensualmente cuales son los medicamentos que presentan dificultad en la dispensación, y en general, la entrega de todos los insumos médicos.

A esto se suma que informarán periódicamente a la superintendencia, el detalle de los contratos vigentes con las entidades responsables de pago, incluyendo el propósito, es decir, dispensación o distribución, si hay renovación automática y si existe exclusividad por tipo de enfermedad o medicamento, entre otros.

“La circular que acabamos de expedir obliga a los gestores farmacéuticos a partir de octubre, a realizar un reporte más completo y riguroso a la Superintendencia Nacional de Salud, tiene que ver con el reforzamiento de las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los gestores farmacéuticos”, explicó el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano.