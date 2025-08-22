El FOMAG responde a denuncias por problemas en entrega de medicamentos al magisterio de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Mauricio Salazar, director regional Tolima, Huila y Caquetá del FOMAG, explicó qué está pasando con la entrega de medicamentos y la atención al magisterio en la ciudad de Ibagué.

La respuesta del FOMAG se conoce luego que la Secretaría de Salud de Ibagué a cargo de Liliana Ospina realizara una visita sorpresa a la sede de Emcosalud en la que según el reporte se evidenciaron problemas en la atención de los pacientes.

“Cuando llegamos sucede lo que siempre pasa, todo se vuelve más ágil e incluso los subieron a otro piso para disponer un espacio más adecuado. Entrevistando a los usuarios ellos se quejaban de los malos tratos y dificultades en la dispensación de los medicamentos”, dijo Liliana Ospina al denunciar lo que estaría sucediendo.

Responde el FOMAG

“En este momento no hay desabastecimiento de medicamentos, hemos tenido tan solo 8 quejas relacionadas con medicamentos en el departamento del Tolima, 5 de ellas en la ciudad de Ibagué, uno relacionado con el desabastecimiento a nivel de uno de los principios activos, lo cual se solucionó, los otros están relacionados con la solicitud de medicamentos comerciales”, dijo Mauricio Salazar.

A la vez mencionó que “No hemos recibido denuncias sobre el sistema de atención al usuarios, de las 5 quejas hemos solucionado 4, las respuestas han sido integrales y a hoy hay garantía en la dispensación de medicamentos”.

Finalmente, la entidad en un comunicado a la opinión pública aseguró que en la operación del modelo de salud en Ibagué no se han recibido reportes de desabastecimiento general ni de entregas incompletas a través del Sistema de Atención al Usuario.