6AM6AM

Programas

“Tenemos pacientes en estado inseguro por falta de medicamentos vasoactivos”: Dr. Juan José Vélez

Juan José Vélez, presidente del Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, estuvo en 6AM para hablar de la escasez de medicamentos.

“Tenemos pacientes en estado inseguro por falta de medicamentos vasoactivos”: Dr. Juan José Vélez

“Tenemos pacientes en estado inseguro por falta de medicamentos vasoactivos”: Dr. Juan José Vélez

04:45

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dr, Juan José Vélez, presidente del Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Critica y Cuidado Intensivo; Unidad de Cuidados Intensivos (Colprensa).

Cristian Almanza

El Sindicato de Especialistas en Medicina Crítica advirtió sobre la grave escasez de medicamentos vitales en las UCI, entre ellos Norepinefrina, Vasopresina y Milrinone.

Adicionalmente, señalaron que la falta de estos fármacos amenaza directamente la vida de los pacientes y dificulta el trabajo del personal médico.

Es por esto que solicitaron al Ministerio de Salud y al Invima informar con transparencia sobre la disponibilidad real y adoptar medidas urgentes para garantizar el suministro oportuno en todo el país.

Asimismo, pidieron controles frente a posibles casos de especulación, recordando que la salud es un derecho fundamental y debe ser protegida sin dilaciones. En ese orden de ideas, Juan José Vélez, presidente del Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, pasó por los micrófonos de 6AM para abordar esta problemática.

En desarrollo...

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad