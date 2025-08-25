“Tenemos pacientes en estado inseguro por falta de medicamentos vasoactivos”: Dr. Juan José Vélez
Juan José Vélez, presidente del Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, estuvo en 6AM para hablar de la escasez de medicamentos.
“Tenemos pacientes en estado inseguro por falta de medicamentos vasoactivos”: Dr. Juan José Vélez
04:45
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Dr, Juan José Vélez, presidente del Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Critica y Cuidado Intensivo; Unidad de Cuidados Intensivos (Colprensa).
El Sindicato de Especialistas en Medicina Crítica advirtió sobre la grave escasez de medicamentos vitales en las UCI, entre ellos Norepinefrina, Vasopresina y Milrinone.
Adicionalmente, señalaron que la falta de estos fármacos amenaza directamente la vida de los pacientes y dificulta el trabajo del personal médico.
Es por esto que solicitaron al Ministerio de Salud y al Invima informar con transparencia sobre la disponibilidad real y adoptar medidas urgentes para garantizar el suministro oportuno en todo el país.
Asimismo, pidieron controles frente a posibles casos de especulación, recordando que la salud es un derecho fundamental y debe ser protegida sin dilaciones. En ese orden de ideas, Juan José Vélez, presidente del Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, pasó por los micrófonos de 6AM para abordar esta problemática.
En desarrollo...