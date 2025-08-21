Autopistas del Café y ANI rechazan acusaciones del congresista caldense Santiago Osorio

Manizales

Frente a las declaraciones entregadas por el congresista Santiago Osorio, desde la Concesión vial Autopistas del Café dieron a conocer en un comunicado su postura al respecto, en el que rechazan dichas afirmaciones del congresista.

Es de destacar que la concesión tiene un contrato que culmina en el año 2027, por lo que insisten en que no hay posibilidad de prórroga al tener un modelo financiero y marco legal con un tiempo estipulado.

Sobre la acusación de Osorio que supuestamente desde la Concesión habían sostenido reuniones privadas o viajes por fuera de lo estipulado contractualmente con un funcionario de la ANI, insisten en que sus actuaciones se desarrollan dentro de la legalidad y con transparencia, puesto que son supervisados por las autoridades nacionales.

“Ningún funcionario de Autopistas del Café, ni sus representantes legales han sostenido reuniones por fuera de lo estipulado en el marco contractual, ni han realizado viajes al exterior, para reunirse con funcionarios de la ANI, en donde todas las actuaciones se desarrollan estrictamente dentro del marco legal y con absoluto respeto por los procesos establecidos por las autoridades competentes”.

Destacan que rechazan los cuestionamientos del congresista caldense frente a lo que dicen “Nuestra cultura corporativa está basada en la transparencia, la legalidad y el estricto cumplimiento de la normatividad. Por ello, rechazamos de manera enfática cualquier insinuación que pretenda asociar a nuestra concesión con prácticas irregulares o fraudulentas”.

Cumplimiento del contrato

En su comunicado, desde la concesión destacan su compromiso durante más de dos décadas por el desarrollo de la región cafetera, cumpliendo en un 100% las obligaciones del contrato de concesión y garantizando la operación y mantenimiento de la vía bajo los más altos estándares de calidad.

“Cumpliendo siempre con los más altos estándares de calidad, y de modo riguroso con todas las obligaciones contenidas en el contrato de concesión, que como bien lo indican los informes de la interventoría y las evaluaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, se encuentra cumplido en un 100% y en periodo de operación y mantenimiento”, destacan en el comunicado.

Respuesta desde la Agencia Nacional de Infraestructura

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el proyecto IP Conexión Centro a través de otro comunicado de prensa, destacaron que todas las actuaciones en materia de concesiones viales se desarrollan bajo el marco normativo vigente, con criterios de transparencia y legalidad.

El comunicado subraya que la iniciativa busca impulsar la conectividad y el desarrollo regional, en línea con los planes del Gobierno Nacional, y descartó cualquier actuación irregular o contraria a los intereses de las comunidades

“El proyecto IP Conexión Centro responde a un ejercicio transparente, técnico y ajustado a la normatividad vigente”, indican desde el ente nacional.

Asimismo, se recalcó que la iniciativa busca fortalecer la conectividad y el desarrollo regional, en concordancia con los planes del Gobierno Nacional. “Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo aportar al desarrollo del país con proyectos que beneficien a los ciudadanos, garantizando procesos claros y responsables”, añade el documento.

Respecto a los señalamientos a un funcionario de la ANI

En el documento destacan que respecto al funcionario señalado por Santiago Osorio, Alex Samuel Wihiler Bautista, de quien dijo que supuestamente realizaba acciones para favorecer la Concesión Vial Autopistas del Café, insisten en que “respecto a la denuncia presentada en contra de un funcionario de la ANI, la entidad adelantará todos los procedimientos internos para darle el trámite respectivo”.