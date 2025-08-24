Gobierno y comunidades en Manizales debaten sobre el futuro de los peajes en la Autopista del Café

Manizales

La Ministra de Transporte María Fernanda Rojas, hizo presencia en la ciudad de Manizales donde empezó hablando del mensaje del presidente Gustavo Petro frente al tema de la administración de las vías e insistió que “en Colombia no se prorrogarán más concesiones viales. Las vías son de la gente y no de los privados”, esto en el marco del conversatorio “el futuro de los peajes de Autopistas del Café”.

¿Qué va a pasar con la concesión vial?

Durante el evento, la ministra Rojas recalcó que la instrucción presidencial es clara: “no habrá prórrogas de concesiones salvo que sea estrictamente necesario, y la administración de las vías deberá responder siempre a una lógica de servicio público”, destacó la alta funcionaria.

Insistió además que buscan una nueva alternativa para la administración de la vía que une a Caldas con Risaralda y con Quindío, frente a lo que dijo “vamos a seguir construyendo con INVIAS y en general con el sector transporte, una alternativa de administración y operación de lo que hoy se llama Autopista del Café, donde se hagan nuevas obras con una lógica de equidad territorial”.

En un comunicado de prensa publicado en las últimas semanas por parte de la actual concesión vial, destacan que la concesión tiene un contrato que culmina en el año 2027, por lo que insisten en que no hay posibilidad de prórroga al tener un modelo financiero y marco legal con un tiempo estipulado.

“El Contrato de Concesión de Autopistas del Café culminará en el año 2027, una vez cumplidas las condiciones establecidas en el mismo y en su modelo financiero, sin que exista posibilidad alguna de prórrogarlo”.

La petición del retiro de tres peajes del corredor vial en Caldas

En un acto simbólico, el representante por Caldas Santiago Osorio y el diputado David Islem Ramírez, entregaron a la funcionaria 43.214 firmas ciudadanas recolectadas en Caldas para exigir al Gobierno Nacional, la ANI y el Ministerio de Transporte el desmonte de los peajes de Las Pavas, San Bernardo y Santágueda.

Según los promotores, estos puntos de cobro “encerraron a Manizales y Chinchiná”, al concentrar cuatro de los siete peajes de Autopistas del Café en territorio caldense, lo que consideran un desequilibrio territorial.

“La gente no se ha sentido escuchada y ninguna infraestructura vial debe afectar una lógica de equidad territorial. Las vías son instrumentos para el desarrollo y deben responder al interés público”, dijo la Ministra Rojas al recibir las firmas.

Desde el Ministerio de Transporte recogieron las propuestas ciudadanas, las cuales según ellos, serán llevadas a discusión con el presidente.