En un 62 por ciento crecieron las exportaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia

Medellín

La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia anunció los positivos resultados económicos para el primer semestre de 2025.

En las cifras que se destacan está la venta de 24.6 millones de unidades de 750 mililitros durante los primeros seis meses del año, continuando así con el liderazgo en el mercado de los licores en Colombia.

Durante este año, además, alcanzó una utilidad operativa de 106 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento en un 20 por ciento, frente al mismo periodo del año anterior.

Crecen las exportaciones

Para la FLA, uno de los objetivos principales es incrementar las exportaciones de sus productos.

Durante este año, la Fábrica espera vender un millón de unidades del Aguardiente Antioqueño Real 24° en el mercado internacional.

Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, indicó que “nuestras exportaciones crecieron un 62 por ciento, con 2.1 millones de unidades vendidas en los mercados como Estados Unidos, Europa, México, Panamá y Ecuador, entre otros países”.

Dineros que se transfieren al departamento y el país

El gerente de la FLA destacó que “gracias a este desempeño seguimos siendo una fuente clave de recursos para el desarrollo del país. Son 208 mil millones de pesos en Impuesto al Consumo para las regiones y 12.539 millones en estampillas para Antioquia, destinados a la salud, educación, cultura y deporte”.

Agregó que estos “resultados obtenidos en lo corrido de este año reflejan el compromiso de la FLA con una gestión pública eficiente, transparente y orientada al progreso del país mediante el apoyo a las regiones y al Plan de Desarrollo Por Antioquia Firme, liderado por el Gobernador Andrés Julián Rendón Cardona”.

Cabe recordar que la Fábrica de Licores de Antioquia fue el patrocinador oficial de la Feria de las Flores del presente año, con apoyo a más de 100 eventos públicos y privados en Medellín.