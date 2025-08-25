Cierra con éxito el Salón del Inmueble 2025 y ratifica la recuperación del sector de la construcción

Medellín, Antioquia

La décima versión del Salón del Inmueble 2025 concluyó con un balance altamente positivo para el sector de la construcción en Antioquia. Durante los tres días de feria se registraron proyecciones de negocios y ventas que superaron los $130 mil millones de pesos, consolidando este evento como una vitrina de inversión inmobiliaria en la región.

En total, 35 constructoras y promotoras afiliadas a Camacol Antioquia participaron con una oferta de 199 proyectos inmobiliarios distribuidos en el Área Metropolitana, el Oriente y diferentes municipios del departamento. Estas cifras se suman a una recuperación sostenida del sector, que entre enero y julio de este año reporta un crecimiento del 32% con más de 13 mil unidades de vivienda comercializadas.

El evento se desarrolló en un contexto macroeconómico favorable, impulsado por la reducción de tasas de interés, la menor inflación y un acceso más amplio al crédito hipotecario, factores que han facilitado la compra de vivienda y la dinamización de la cadena de valor.

“Esta feria mueve el mercado, no solo en viviendas, sino en edificaciones no residenciales. Y es y fue una excelente oportunidad de inversión, porque asimismo, esta oferta que continúan teniendo las empresas, la van a poder seguir ubicando.”, destacó Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, al cierre del evento en la Plazoleta del Parque Comercial El Tesoro.

Actualmente, Antioquia cuenta con 381 proyectos activos, con 19.440 unidades disponibles y una proyección de 2,2 millones de m² en construcción para los próximos dos años. Sin embargo, Loaiza advirtió que, pese a la formación de 38.000 nuevos hogares cada año en Antioquia, solo se construyen en promedio 18.000 unidades anuales, lo que, sumado a que el 42% de las familias vive en arriendo, configura un escenario con amplias oportunidades para inversionistas.

El Salón del Inmueble también sirvió como escenario para la presentación de proyectos con atributos diferenciales en sostenibilidad, innovación y diseño arquitectónico. Se destacaron propuestas que incluyen domótica, certificaciones ambientales, fachadas verdes, paneles solares, sistemas de recolección de agua y conceptos de ciudad caminable y bajo el modelo de las “ciudades de 15 minutos”, es decir, con cercanía a todo tipo de lugares.

Para las empresas participantes, la feria representó un impulso significativo. Lina María Cuartas, gerente comercial de Estructurar, aseguró: “Para nosotros el cierre es muy positivo. Trajimos tres proyectos muy importantes y en todos hemos vendido, desde $500 millones hasta los $2.000 millones”.

Con este balance, el Salón del Inmueble 2025 reafirma el rol de Camacol Antioquia como articulador estratégico entre constructoras, inversionistas, compradores e instituciones.