Emiliana Arango, Camila Osorio y Daniel Galán, fuera del US Open en primera ronda

El sueño colombiano en el Grand Slam que se disputa actualmente en Nueva York llegó a su fin, pues los tres tenistas que representaban a Colombia en el US Open fueron eliminados en primera ronda.

La primera jugadora en caer fue Camila Osorio, quien perdió el pasado domingo, 24 de agosto, contra la neozelandesa número 164 del ranking, Lulu Sun. La colombiana inició perdiendo el encuentro con un reñido 4-6 en contra en el primer set. En el segundo, tuvo una gran recuperación, y gracias a un alto nivel, equilibró el encuentro con un 6-2 a favor para llevar el encuentro a un decisivo tercer set. La esperanza de una remontada acabó pronto, pues cuando la cucuteña iba 0-4 abajo, tuvo una torcedura de tobillo por la que fue atendida en la cancha, para luego finalizar el partido con una derrota por 4-6, 6-2, 0-6.

Luego de dicha derrota, Colombia aún contaba con Emiliana Arango y Daniel Galán, quien gracias al retiro del serbio Laslo Djere, entró al cuadro principal del Grand Slam como un ‘Lucky Loser’, para enfrentarse al belga Raphael Collignon.

Lo que en un principio pintaba como un buen partido de primera ronda para el colombiano, se transformó en una tempranera eliminación, donde Galán no tuvo nada que hacer frente al gran nivel que mostró su rival, quien lo despidió del último gran torneo del año con un 4-6,4-6,4-6, en un encuentro que duró cerca de dos horas y media.

Luego de estas dos importantes eliminaciones, las dos mejores raquetas del país habían quedado por fuera del torneo, y todas las esperanzas se reunían en la última ficha, Emiliana Arango.

Desde un inicio, era claro que sería un partido dificilísimo para la colombiana, pues se enfrentaba a la reciente campeona de Wimbledon, Cincinnati, y número 2 del mundo, Iga Świątek.

El encuentro se disputó el día de hoy, 26 de agosto, y tal como era de esperarse por parte de la polaca, mostró un nivel altísimo de tenis, despidiendo a Emiliana con un marcador de 1-6, 2-6, donde la colombiana solo pudo ganar tres juegos, y su primera participación en un cuadro principal de US Open, duró tan solo una hora.

¿Quiénes son los próximos rivales de los ganadores?

Si los tenistas colombianos hubieran ganado sus partidos de primera ronda, estos serían sus rivales.

Si Camila Osorio hubiera vencido a la neozelandesa, en segunda ronda se tendría que enfrentar a la belga ubicada en el puesto #22 del ranking, Elise Mertens.

Por otro lado, si Daniel Galán hubiera ganado a Collignon, tendría un difícil enfrentamiento en segunda ronda, pues se vería frente a frente con un top 20, y sería con el noruego finalista de Roland Garros, Casper Ruud.

Y si Emiliana Arango hubiera ganado a la #2 del mundo, Iga Świątek, se enfrentaría contra la holandesa, #66 del mundo, Lamens Suzan, en un encuentro mucho más asequible.

