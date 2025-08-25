El show de Medvedev en el US Open de tenis: el público frenó el partido más de 6 minutos, ¿qué pasó?

Daniil Medvedev es un tenista profesional de origen ruso, que consiguió hacerse con el puesto número 1 del ranking mundial en el año 2022 y quién cuenta con 20 títulos ATP de diferente nivel, dentro de los cuales, se encuentra su primer y único Grand Slam, el US Open de la temporada 2021.

El día de ayer, 24 de agosto, en su más reciente participación, el ruso se enfrentaba contra el francés Benjamin Bonzi, partido correspondiente a la primera ronda del torneo que se disputa actualmente en la ciudad de Nueva York.

El francés se encontraba arriba en el marcador por dos sets, y, en el tercero, Bonzi le rompió el servicio al ruso para ponerse 5-4 en el marcador y disponerse a cerrar el partido con su servicio.

¿Por qué se dio la polémica?

Sin embargo, cuando el francés tenía punto de partido a favor en el Ad-40, falló su primer servicio, en ese momento, un fotógrafo tuvo una confusión e ingreso repentinamente a la cancha pensando que el encuentro había finalizado, razón por la cual, el juez de silla le concedió nuevamente un primer servicio por el retraso causado.

Luego de esto, Medvedev fue rápidamente a la silla del juez para reclamarle por tal decisión, pues desde su perspectiva, la confusión del fotógrafo no causó un retraso tan significativo, y al darle un primer servicio al francés, ponía en desventaja al ruso en uno de los juegos más importantes del partido.

Durante la discusión, el ruso dijo en los micrófonos que se encuentran cerca a la silla del juez lo siguiente “¡Quiere irse a casa, chicos! No le gusta estar aquí. Le pagan por partido, ¡no por hora!”

La explosiva reacción que tuvo el jugador, se la transmitió al público con diferentes signos de enojo e ironía, alentándolos a abuchear al juez por su decisión. Luego de esto, los asistentes no dejaron de abuchear y silbar por los siguientes seis minutos, por lo que el encuentro tuvo que detenerse. Dentro de los cánticos del público, se escuchaba “second serve”, buscando que el francés realizara un segundo servicio, siendo lo justo, según Medvedev.

Luego de tal parón, el público se inclinó totalmente para apoyar al tenista ruso, quien respondió al apoyo ganando los siguientes tres puntos, quebrándole el servicio al francés y ganando el set en un reñido tie-break que quedó 7-6(5) para el ruso.

Daniil Medvedev saves match point and gets a break in the third set. pic.twitter.com/1AAyykI9Ui — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

Al perder el set, el tenista francés salió de la cancha para tomarse un descanso, pues se notaba claramente su desconcierto frente a lo sucedido. Sin embargo, este corto descanso no fue de gran ayuda, pues al volver, perdió el cuarto set por un impresionante 6-0 a favor del ruso, quien en cuestión de minutos, y gracias al apoyo de los asistentes, logró equilibrar el marcador de un partido que tenía prácticamente perdido.

With his 17th ace of the match, Daniil Medvedev forces a fifth set against Benjamin Bonzi. pic.twitter.com/ptdReKi67c — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

El partido se decidió en un quinto y último set muy parejo, donde ambos jugadores realizaron varios quiebres de servicio y donde a pesar de la gran remontada que estaba construyendo el tenista ruso, no le alcanzó para ganarlo, pues en el último juego del partido, Bonzi le realizó un quiebre de servicio para quedarse con el encuentro que duró cerca de 4 horas y que dejó imágenes para la historia del deporte.

The reaction from Benjamin Bonzi after his five-set win 😤 pic.twitter.com/UwpNFLF3NW — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

