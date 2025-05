Entrenador de Camila Osorio y Emiliana Arango reveló que la “arrogancia” es la clave de su éxito

Gabe Jaramillo es un entrenador de tenis colombo-americano que ha trabajado con varios de los mejores deportistas del mundo. Entre las estrellas que han estado bajo su batuta, destacan Pete Sampras, Andre Agassi y María Sharápova; asimismo, a nivel colombiano se encuentran María Camila Osorio y Emiliana Arango, las dos mejores raquetas del país en la rama femenina.

Camila Osorio trabajando bajo la mirada del entrenador Gabe Jaramillo / Archivo

En diálogo con El VBAR Caracol, Gabe dio detalles sobre su metodología de trabajo, misma que ha llevado a lo más alto a sus aprendices. “He estado en esta carrera desde hace muchísimos años con los número uno del mundo. He trabajado con Agassi, Sampras, Sharápova, Nishikoriy muchos más. Se ha hecho a base de sacrificio y mucho esfuerzo, que es lo que traemos los colombianos. Por eso es que nos va tan bien como entrenadores”, indicó.

¿Cuál es la actualidad de los deportistas colombianos?

Gabe Jaramillo hizo un breve análisis sobre los aspectos positivos y negativos que tienen los deportistas colombianos en sus inicios. Así pues, valoró su capacidad de aprender, pero crítico la falta de ambición en algunos.

“He trabajado desde hace muchos años con varios colombianos. La verdad es que nos ha ido muy bien, porque los atletas colombianos son muy dispuestos a trabajar duro y tiene mucho talento. A veces, lo que nos falta es el potencial, que no es lo mismo que el talento”, indicó.

¿Qué le falta a los deportistas colombianos para ser los mejores?

Gabe Jaramillo indicó que Colombia tiene todo lo necesario para sacar deportistas de élite, aunque advirtió que muchas veces falta ambición y “ser arrogantes”.

Camila Osorio en entrenamiento con Gabe Jaramillo / Archivo

“Algún día tendremos a la tenista número uno del mundo, esa es la mentalidad que debemos tener. A veces uno habla con los niños colombianos y todos me dicen que quieren ser profesionales. Resulta que cualquier tonto es un profesional, yo lo que quiero oír de ellos es que quieran ser el número uno del mundo o llegar lejos. Todo empieza con un sueño, en especial para un deportista. Ese sueño debe ser muy grande, porque la alta competencia es tan difícil que si no sueñan en grande, no son arrogantes y no tienen esa personalidad, es muy difícil que puedan competir a ese nivel”, indicó.

Y complementó respecto a la mentalidad a la hora de competir, tema que involucra mucho a los deportistas nacionales: “La parte mental es vital y se trabaja todos los días durante el entrenamiento. La gente piensa que eso es solo con un psicólogo deportivo, pero eso hace parte de lo que debe hacer un entrenador a diario. Uno sabe si un muchacho está listo a entregarse, a tirar raqueta, entonces ahí se debe trabajar en la parte emocional, que es lo que más importa en un jugador profesional: controlar sus emociones”.

La arrogancia es la clave del triunfo

Gabe Jaramillo señaló también que en su búsqueda de nuevos talentos, los niños sean “arrogantes, egoístas” a la hora de enfrentar a sus rivales, debido a que de lo contrario “no salen”.

“Todos son jugadores que desde tempranas edades son arrogantes, egoístas. Yo busco que tengan esas características, porque sin ello no salen. He estado rodeado de los mejores deportistas del mundo y no conozco uno que sea humilde. Todos son iguales: arrogantes, hablan en tercera persona y eso hace parte de las características de un jugador para poder triunfar... Son cosas en las que estamos acostumbrados a trabajar”, sentenció.

Aunque aclaró que la arrogancia es a la hora de jugar y de creerse el mejor de todos, algo que no se debe confundir con la grosería: “Es similar a la arrogancia del fútbol, aunque deben tratar muy bien a la prensa y a la gente. Entre ellos y con nosotros, hay mucha arrogancia, pero eso hace parte de ser un deportista de élite, es lo que necesitan... Arrogancia no es lo mismo que grosería”.

¿Cómo fueron los inicios de María Camila Osorio y Emiliana Arango?

Finalmente, Gabe Jaramillo reveló haber trabajado con María Camila Osorio y Emiliana Arango, las mejores tenistas colombianas de la actualidad, “a muy tempranas edades” y desde un principio ellas fueron dando indicios de poder hacer historia.

“Cuando llegaron por primera vez a la academia, lo primero que les pregunté fue cuál era su sueño, no su meta. Las dos respondieron: ‘Voy a ser la número uno del mundo, la mejor del mundo’. Las respuestas de ellas eran una afirmación, de “voy a ser”. Eso va marcando en un principio la tónica en la que van encaminadas ellas dos", apuntó.

Adicionalmente, dijo que las dos deportistas “cumplen” con las características anteriormente mencionadas para el éxito en la élite: “Saben lo que tienen y lo que son. Al mismo tiempo entienden que para competir a nivel internacional, si no son de esa manera (arrogantes), les pasa el bus por encima”.

“La aspiración de Camila es llegar al 20 del mundo este año y para llegar debe irle bien en los Grand Slams; Emiliana quiere sostenerse entre las mejores 100 del mundo y para hacerlo le toca igual. Nosotros estamos esperanzados en que jueguen con confianza, sólidas y en buena forma”, concluyó.