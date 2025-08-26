Así quedaron Bernal, Buitrago y demás colombianos en la general de la Vuelta España, tras etapa 4

Se llevó a cabo la cuarta etapa de la Vuelta España, la cual tuvo lugar entre el municipio italiano de Susa y el francés de Voiron. El recorrido total fue de 206.7 kilómetros, siendo esta la más extensa de la edición, y que contó con tres premios de montaña: uno de primera y dos de segunda, pero que concluyó casi que al nivel del mar, en un final dispuesto para velocistas.

Hubo varias fugas en la fracción, pero ninguna logró coronar. El último escapado fue cazado faltando 12 kilómetros para la meta, lo que abrió los trenes de embalaje para un nuevo ganador al sprint. El vencedor del día fue el británico Ben Turner, quien se impuso a hombres como Jasper Philipsen o Edward Planckaert, quien cruzaron en el segundo y tercer lugar respectivamente.

¿Cómo le fue a los colombianos?

A nivel general, fue una etapa tranquila para los escarabajos. El único con novedad fue Harold Tejada, que a falta de 43 kilómetros sufrió un pinchazo que lo hizo quedarse atrás del pelotón, pero logró solventar el inconveniente y regresó al lote principal.

El mejor del día fue Santiago Buitrago, que cruzó con el mismo tiempo en el puesto 46. Luego llegaron Esteban Chaves, Egan Bernal, Harold Tejada, Brandon Rivera, Juan Martínez y finalmente, Sergio Higuita.

Posiciones de la etapa 4 de la Vuelta España

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Ben Turner INEOS 4:50:14 2 Jasper Philipsen Alpecin m.t. 3 Edward Planckaert Alpecin m.t. 46 Santiago Buitrago Bahrein m.t. 65 Esteban Chaves EF Education Astana m.t. 66 Egan Bernal INEOS m.t. 83 Harold Tejada Astana m.t. 103 Brandon Rivera INEOS m.t. 106 Juan Martínez Picnic PostNL m.t. 107 Sergio Higuita Astana m.t.

m.t.= mismo tiempo

¿Cuál fue la última vez que un colombiano ganó una etapa en la Vuelta a España?

En la general, Vingegaard cedió por una bonificación el liderato, pero tiene el mismo tiempo de David Gaudu, ganador de la etapa 3. Por su parte, Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano en el cuarto puesto, a solo 14 segundos de diferencia. Santiago Buitrago también está en el top 10, en la séptima plaza, a 16 segundos.

Harold Tejada cuenta con la misma diferencia de Buitrago (+16 segundos), mientras que Esteban Chaves está a 59 segundos. Juan Martínez, Sergio Higuita y Brandon Rivera superan el minuto de diferencia.

Clasificación general tras la etapa 4

Ciclista Equipo Diferencia 1 David Gaudu Groupama 15:45:50 2 Jonas Vingegaard Visma m.t. 3 Giulio Ciccone Lidl-Treck +8″ 4 Egan Bernal Ineos +14″ 7 Santiago Buitrago Bahrein +16″ 22 Harold Tejada Astana +16″ 49 Sergio Higuita EF Education +1′24″ 60 Brandon Rivera Ineos +2′31″ 117 Esteban Chaves EF Education +11′39″ 119 Juan Martínez Picnic PostNL +12′00″

¿Cómo se correrá la etapa 4 de la Vuelta España?

La Vuelta España llega a su país, tras cuatro jornadas entre Italia y Francia. La quinta fracción acogerá a los pedalistas con una contrarreloj individual, la cual será filtro para comenzar a aclarar la clasificación general.

Será una etapa totalmente plana en un circuito trazado en Figueres, que contará con 24.1 kilómetros. Egan Bernal espera hacer una buena crono para seguir en los primeros puestos de la clasificación.