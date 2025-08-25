Una joven indígena de 18 años fue rescatada porque estaba en riesgo de feminicidio en El Bagre

El Bagre- Antioquia

La Secretaría de las Mujeres de Antioquia informó que, gracias a una denuncia oportuna, se logró el rescate de una joven mujer que era víctima de constantes agresiones por parte, presuntamente de su pareja sentimental en un resguardo indígena en la zona rural del municipio de El Bagre, Antioquia.

Según la secretaria de este despacho, Carolina Lopera Tobón, la mujer estaba en un alto riesgo de un posible feminicidio. Por ello, desde la línea 123, Mujer, se activó la ruta con apoyo de la guardia indígena de la comunidad Senú y líderes comunales del territorio.

“Después de 15 días de intensa búsqueda y gracias a la acción de este mecanismo, se logró el rescate de una mujer de 18 años que se encontraba a seis horas de la cabecera municipal de El Bagre. La joven era víctima de maltrato físico y psicológico presuntamente por su pareja, hechos que se conocieron a partir de un reporte recibido por la línea 123 Mujer Antioquia”, dijo la secretaria de las mujeres de la gobernación de Antioquia.

La mujer fue valorada médicamente y se encuentra en un lugar seguro donde se evitará que siga siendo víctima de las agresiones.

Por último, la gobernación recordó que entre el periodo del 1 de enero y el 31 de julio de 2025, mediante la línea 123 Mujer, recibieron 23 mil 784 llamadas, de esas 7 mil 736 relacionadas con casos de emergencia por diferentes hechos. Mientras que del total se verificaron 211 casos por riesgo crítico, lo que significa que estaban en riesgo de muerte.