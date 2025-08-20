Familias desplazadas de Valdivia ya retornaron, aunque persiste el riesgo de las minas antipersona

Valdivia- Antioquia

A finales de julio, unas 60 personas salieron desplazadas huyendo del asedio de los grupos ilegales Clan del Golfo, ELN y disidencias que sostuvieron cruentos combates que pusieron en riesgo a las familias campesinas del corregimiento de Raudal Viejo en el municipio de Valdivia, Norte de Antioquia.

En ese momento, las balas y los campos minados impedían a los labriegos poderse desplazar en sus fincas para conseguir el sustento . Por ello, algunas personas de las veredas La Coposa y La Llana salieron hacia el área urbana y se albergaron en el coliseo municipal. Donde permanecieron algunas semanas, pero el pasado fin de semana terminaron de retornar a sus parcelas con garantías de seguridad limitadas.

“Se fue normalizando la situación. Cuando oigo de normalizar, no es que precisamente haya ausencia de grupos en la zona, sino que de cierta manera se ha desescalado un poquito el conflicto, y digamos que primero se fueron los jefes cabeza de hogar; la mayoría hombres regresaron a su vivienda, empezaron a mirar ciertas labores, y una vez ellos identificaron que de cierta manera se había menguado ahorita el conflicto, se fueron las mujeres con los niños y demás”, le manifestó a Caracol Radio Carlos Molina, alcalde de Valdivia.

El mandatario también manifestó que, debido a que las menores ya regresaron a las veredas, las clases en la escuela de La Llana ya se reactivaron. Aunque la situación se ha ido normalizando, como indica el señor Molina, la presencia de campos minados limita por ahora que la tranquilidad sea completa, ya que continúan artefactos instalados en las dos veredas.

“Entonces es una situación que todavía es preocupante, es alarmante. Obviamente, se ha venido capacitando a la gente en compañía del CICR y del Ejército Nacional sobre el manejo de munición sin explotar, sobre el tema del cuidado que hay que tener con temas de minas antipersonas y demás, y creería que es una situación que en el corto plazo no va a desaparecer y que, por el contrario, tendríamos que empezar a convivir con esta difícil situación”.

Agregó que, ante esta situación, ha elevado insistentemente solicitudes al gobierno nacional para que se llegue al territorio a adelantar el desminado humanitario , pero reconoce que para ello se debe tener consolidado el territorio y el ejército avanza en esa tarea, aunque se espera que suceda lo más pronto posible.

Antecedentes

Cabe recordar que en los combates de finales del mes de julio el acueducto del corregimiento de Raudal Viejo se vio afectado por explosivos lanzados por grupos ilegales; también se generó un confinamiento de las familias que, por temor a quedar en medio de las balas o pisar un campo minado, preferían no salir de sus casas. Incluso a algunas personas se les impidió la movilidad, obligándolas a regresar a sus casas.