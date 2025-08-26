En Tolima cayó un cabecilla de comisión de las disidencias del frente 36 que delinque en Antioquia

Antioquia

Integrantes de la Sijin de la Policía Antioquia hicieron efectiva la orden de captura que pesa contra alias ‘Yucas’ o ‘Limón’, un presunto cabecilla de comisión del frente 36 de las disidencias. Esta persona está siendo requerida por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte de armas de uso personal agravado.

Yuber Arbey Vera Vera, alias “Yucas” había viajado hasta la vereda Todos los Santos del municipio de Mariquita, en el departamento del Tolima, pero no contaba que la inteligencia de la policía le seguía la pista y en esa población lo capturó. Se investiga si está relacionado con el ataque con explosivos al helicóptero antinarcóticos en la vereda Los Toros de Amalfi.

“No tuvo relevancia directa sobre este hecho, pero hace parte de las coordinaciones criminales contra la Fuerza Pública. Posiblemente tuvo que ver algo con la instalación de campos minados en esta zona rural del municipio de Amalfi, Anorí y Segovia”.

Alias ‘Yucas’ está incluido en el cartel de los delincuentes más buscados de Antioquia y se le sindica de participar en el asesinato de un suboficial del Ejército retirado ocurrido hace varios días en zona rural de San Jerónimo.

“Este sujeto tiene injerencia criminal, especialmente en el municipio de Briceño, San Andrés de Cuerquia y Yarumal, pero hace veinte días se estableció; salió aquí del departamento a un permiso. Esta persona fue capturada junto a su núcleo familiar. Esta persona es el responsable de homicidios selectivos, control territorial criminal y electivo, y amenazas a gremios, comerciantes y transportadores. A este sujeto de manera directa y por el cual se les pide la orden de captura”, comentó el coronel Oscar Rico, comandante de la policía Antioquia.

También se le señala de participar en el homicidio de Gustavo Albeiro Correa Gutiérrez, hecho ocurrido el 17 de abril de 2019 en zona rural, vereda La Mina, municipio de Briceño, Norte de Antioquia.