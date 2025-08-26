Alerta por hacinamiento en estaciones de Policía en Bucaramanga

Bucaramanga

Bucaramanga está registrando hacinamiento en las estaciones de Policía, porque hay exceso de detenidos que aún no han sido condenados, según la Defensoría del Pueblo. Por tal razón, constantemente hay problemas sanitarios y de convivencia.

La Estación de Policía del Norte tiene capacidad para 15 internos y en este momento tiene 145 sindicados, en la Estación de Policía del Centro hay 110 privados de la libertad cuando tiene capacidad para 15 ciudadanos. Asimismo, a pesar de que solo deberían estar 36 horas hay casos que están hasta un año.

¿Qué sucede en los centros de detención transitoria en Bucaramanga?

Según Hernando Mantilla, defensor de los derechos carcelarios de la capital santandereana, detalla otras problemáticas que viven los privados de la libertad: “Me llamaron madres e hijas de los sindicados diciéndome que en la Estación del Norte hay un problema, los internos están totalmente incomunicados, la familia no sabe nada de ellos. De un momento a otro ellos dejaron de comunicarse con las familias. A eso sumarle, lo de un baño para más de 100 personas, además problemas de convivencia, que eso es un peligro estar 140 personas en un espacio tan reducido y problemas de salud".

Además, agrega Mantilla que las madres denuncian que los alimentos y útiles de aseo no llegan a sus familiares presos, esto vulnerando los derechos fundamentales de los privados.

“Hoy martes la familia tiene que llevar o puede llevar comida pero las mismas esposas mencionan que eso se quedan en camino, o sea no le llega a los internos. Se necesita una prisión digna y humana", puntualizó Hernando.

Habrá reunión con el Ministerio de Justicia y defensores de derechos carcelarios:

Por la crisis de hacinamiento y problemáticas relacionadas con salud y alimentación en los centros carcelarios, defensores de derechos de los privados de la libertad de Medellín, Bogotá y Bucaramanga se reunirán el próximo lunes 1 de septiembre a las 8:00 a.m, con el Ministerio de Justica para tratar la crisis que está afectando las regiones.