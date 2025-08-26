David González tendría nuevo equipo en Colombia, tras salir de Millonarios: esto se sabe

Se avecinan noticias en el fútbol colombiano. David González, de reciente paso por Millonarios, podría tomar las riendas de un equipo de la Liga, a pesar de no tener el aval para dirigir desde el campo por reglamento.

Según la normativa de Dimayor, un director técnico no puede estar a cargo de dos clubes diferentes en una misma temporada. En este orden de ideas, González ya estuvo con Millonarios y de llegar a otro equipo, tendrá que dirigir desde la tribuna.

David González tendría nuevo equipo en Colombia

El periodista Óscar Tobón informó este martes 26 de agosto que David González estaría en carpeta de Águilas Doradas, ante la potencial salida del argentino Pablo de Muner.

“El técnico de Rionegro Águilas me dicen que renunció. Se está buscando técnico y me contaron ahorita, pero no alguien de adentro, que uno de los que suena es David González”, señaló Tobón, quien también dio el nombre de Alexis García como otro candidato.

David González en conferencia de prensa, cuando era DT de Millonarios

De confirmarse la baja de Pablo de Muner, González tomaría las riendas de un equipo que marcha 16° en la Liga Colombiana con apenas 7 puntos, producto de una victoria, cuatro empates y tres derrotas.

Asimismo, se trataría del cuarto club en la carrera de David, quien ya manejó al Independiente Medellín, el Deportes Tolima y al ya mencionado Millonarios. Por otro lado, sería el sexto entrenador que se hace cargo de Águilas en un año, recordando que ya estuvieron José Luis García, Juan Pablo Buch, Pedro Depablos, Gustavo Florentín y De Muner.

