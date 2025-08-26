Fútbol

EN VIVO | Wolverhampton vs. West Ham: siga acá el partido del colombiano Jhon Arias por Copa Inglesa

El chocoano va en busca de conseguir la primera victoria de los Lobos en la temporada.

Jhon Arias jugador de Wolverhampton / Getty Images

Jhon Arias jugador de Wolverhampton / Getty Images / Malcolm Couzens

Juliana Sofía Ramírez Araque

