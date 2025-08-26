EN VIVO | Wolverhampton vs. West Ham: siga acá el partido del colombiano Jhon Arias por Copa Inglesa

<b>Wolverhampton y West Ham United</b> se enfrentarán en la tarde de este martes <b>por la segunda jornada de la Copa de la Liga De Inglaterra en el estadio </b>Molineux Stadium.<b>Ambos equipos vienen de caer derrotados en las dos jornadas anteriores de la Premier League.</b> <b>Wolves</b> fue goleado por <b>Manchester City</b> (0-6) en condición de visitante y <b>perdió contra Bournemouth </b>(0-1). Por otro lado, el conjunto dirigido por Graham Potter <b>cayó ante Sunderland</b> (0-3) y <b>goleado por el Chelsea </b>(1-5) en condición de local.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/19/dt-de-wolverhampton-sobre-jhon-arias-lo-tenia-en-la-mira-desde-que-lo-vi-jugar-a-un-metro-de-mi/?rel=buscador_noticias" target="_self" rel="" title="https://caracol.com.co/2025/08/19/dt-de-wolverhampton-sobre-jhon-arias-lo-tenia-en-la-mira-desde-que-lo-vi-jugar-a-un-metro-de-mi/?rel=buscador_noticias"><b>DT de Wolverhampton sobre Jhon Arias: “Lo tenía en la mira desde que lo vi jugar a un metro de mí”</b></a>A pesar de las derrotas consecutivas de los Lobos,<b> Jhon Arias ya hizo su debut como titular, en la segunda fecha de la Premier League</b>, luego de haber ingresado como suplente ante <b>Manchester City. </b>Además,<b> ya marcó su primera anotación con los Wolves en el triunfo ante Girona, </b>el pasado 3 de agosto, en un duelo amistoso.<b>Para este compromiso los dos colombianos: Jhon Arias y Yerson Mosquera estarán en el once inicial </b>para enfrentar a <b>West Ham</b> en busca de conseguir su primer triunfo del campeonato.