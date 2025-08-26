Hinchas del América piden el regreso de un goleador campeón

América de Cali no sale campeón desde 2020, cuando se impuso en el torneo único, por pandemia, a Santa Fe. Desde entonces, el equipo Escarlata viene buscando regresar a la gloria, pero no ha vuelto a clasificar siquiera a la final, ya que no pasa de los cuadrangulares.

Gran parte del último plantel campeón, también logró el título del segundo semestre de 2019. Uno de esos fue Michael Rangel, que durante su paso por el conjunto Escarlata marcó 18 goles en 33 partidos disputados, además de asistir en 6 oportunidades y lograr el título de la Liga.

Rangel Manifestó su deseo de algún día volver al América

En diálogo con AS Colombia, el delantero santandereano, quien actualmente milita en Llaneros, aseguró que uno de sus errores en la carrera fue haber salido de América para regresar a Junior, club dueño de sus derechos deportivos en ese entonces. Terminó relegado por el técnico Julio Comesaña y cayó en otros clubes como Santa Fe, Mazatlán de México, Deportes Tolima, entre otros.

Michael Rangel se fue de frente contra Julio Comesaña ¿Hubo maltrato en Junior?

Tras quedar en muy buenos términos con el América, asegura que lleva en su sangre a la institución y la hinchada también valora su trabajo hecho, al punto de querer regresar algún día. “A mí la gente de América me ama, yo los amo a ellos también. Se me metió esa hinchada por las venas, le tengo un gran amor al América, no descarto volver en cualquier momento”, dijo.

Con Llaneros, tiene contrato hasta diciembre de 2025. En 27 partidos disputados ha marcado 5 goles y ha repartido 3 asistencias.

Michael Rangel celebra un gol con el América / Getty Images / Vizzor Image Ampliar

Hinchada del América pide a Rangel de regreso

En los comentarios de respuesta del video publicado por AS Colombia, en el que Rangel hace referencia a su deseo de algún día regresar, gran parte de hinchas americanos quisieran verlo vestir nuevamente de Diablo Rojo.

“Ojalá, Rompe”, “pienso que la hinchada americana aprueba, ojalá se dé la segunda oportunidad”, “siempre bienvenido a la Mecha”, vuelve, Rompecorazones", fueron algunos de los comentarios.