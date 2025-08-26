Campeón del mundo con Argentina se rinde ante Falcao: “Era el mejor ‘9′ del mundo, una bestia”. (Photo by Juan Mabromata / AFP) (Photo by JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images) / JUAN MABROMATA

Radamel Falcao García continúa siendo un referente para la nueva generación de futbolistas. Estrellas como Lautaro Martínez y Luka Jović han hecho público su fanatismo por el atacante colombiano y ahora se les suma un campeón del mundo.

Lo curioso del caso es que los futbolistas ya mencionados son delanteros, es decir que tienen como referente al ‘Tigre’ por compartir la misma posición. Ahora bien, el último en hablar fue un zaguero central, que tuvo la oportunidad de enfrentarlo en Eliminatorias y a día de hoy es de los mejores del mundo.

Lisandro Martínez se rinde ante Falcao

El streamer ‘Davoo Xeneize’ viajó hasta Inglaterra para grabar un video con Lisandro Martínez, futbolista del Manchester United. Allí jugaron a adivinar un futbolista por los clubes en los que pasó y ‘Licha’, como se lo apoda, ganó al descubrir a Radamel Falcao García.

Tras esto, recordó cuando lo tuvo que marcar en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar: “Lo enfrenté como 15 minutos en un Argentina vs. Colombia, era impresionante. Fue 2022 en el Kempes... Increíble como se movía en la cancha y eso que lo enfrenté sobre el final de su carrera”.

Falcao luchando un balón con Guido Rodríguez en Argentina vs. Colombia por Eliminatorias (2022) / Photo by Marcelo Endelli/Getty Images / Marcelo Endelli Ampliar

Aquel partido se llevó a cabo el primero de febrero del 2022, cuando la Albiceleste se impuso por 1-0 con anotación de Lautaro Martínez. Ese día, Miguel Ángel Borja fue titular con la Selección y fue sustituido al minuto 75 por Falcao.

Lisandro reveló además que “vi mucho de chico” al ´Tigre’, aunque recuerda más que todo “la etapa del Atlético de Madrid y del Porto, fue una locura”. Asimismo, reconoció que en aquel momento “era el mejor ‘9′ del mundo, una bestia" y hoy en día “notás lo bueno que era” debido a que “ya no abundan esa clase de jugadores”.

Vea acá el video completo entre Davo y Lisandro Martínez