Concejal de Bucaramanga denuncia montaje con IA en su contra. ¿Qué supuestamente dijo?

Bucaramanga

En un audio publicado en las redes sociales se escucha a quien sería el concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, hablando con satisfacción del fallo del Consejo de Estado que anuló la elección del alcalde, Jaime Andrés Beltrán Martínez. En la supuesta declaración, Parra alude a que junto a sectores petristas lograron “tumbar” al mandatario local de quien ha sido un crítico permanente.

La pieza sonora también recrea un supuesto informe periodístico de reconocidas figuras de la radio a nivel nacional que dan cuenta de la presunta manifestación del concejal Parra aludiendo a la eventual salida del alcalde de Bucaramanga del cargo.

La denuncia de Carlos Parra

En una entrevista con Caracol Radio, el concejal del partido Verde denunció que fue un montaje con ayuda de la inteligencia artificial. “Usted escucha su voz y dice a qué horas la tecnología tiene estos alcances para generar unos mensajes dañinos”, aseveró.

Aseguró que este tipo de prácticas constituyen un nuevo delito, una conducta muy grave que equivale a que suplanten su voz para perpetrar una estafa, para meterlo en un crédito, para echarlo del trabajo, para generar un ‘fake news’ político y con eso lograr una afectación a la víctima.

¿Cómo se llama el delito?

De acuerdo con el concejal esa conducta se tipifica como una falsedad personal con modalidad de suplantación por inteligencia artificial.

El dirigente del partido Verde aseguró que ahora la clase política, a la que ha denunciado, incurre en este tipo de prácticas. “Enfrenta uno a delincuentes que están dispuestos a robarse lo público, no van a estar dispuestos clonar una voz para defenderse y defender el botín”, exclamó.

Anunció que con sus abogados están haciendo todo que “esto sea un caso hito”, es decir que sea la primera condena por suplantación artificial con inteligencia artificial en Colombia. La ley dice que la fiscalía y el CTI deben conformar un grupo especializado en IA.

“Lo importante no es encontrar al desarrollador, al que hace el video; es encontrar al político que los paga”, destacó.

El pedido al alcalde antes de que se vaya

El concejal Parra pidió al alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán que deje solucionado un asunto relacionado con el cobro del impuesto predial unificado del próximo año.

“El aumento de este 2025 va a volver a llegar, incluso superior, en un 15, en un 10%. Si a la gente le dolió el bolsillo, en 2026, le va a doler el triple porque ahora se vienen acumulando con los aumentos anteriores”, vaticinó.

“Mi solicitud es muy clara, que por favor antes de irse presentemos un proyecto para ponerle un límite al aumento del impuesto predial”, dijo.