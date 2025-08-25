“La valla no es mía”: Carlos Bueno sobre aviso en Bucaramanga. ¿Entonces, de quién es?

Bucaramanga

Uno de los eventuales candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, el ex director de Tránsito de esta capital, Carlos Enrique Bueno negó que una valla instalada en la carrera 27 con calle 56 sea el primer aviso de su campaña.

La valla dice: ¿Será bueno el nuevo alcalde? Al lado de este texto aparece un símbolo que alude a la barba de un hombre; al ex director de Tránsito lo conocen en Bucaramanga con el apelativo de “Barbas” por su aspecto físico.

¿Qué dijo Bueno?

En entrevista con Caracol Radio, el señor Bueno precisó que la valla de la carrera 27 no es suya. “Esa valla no es mía. El juego de palabras hace referencia a una similitud con mi nombre, pero yo no he ordenado ni financiado, ni tengo que ver con esa valla que está sobre la carrera 27″, expresó.

“Yo sí he manifestado el interés que tengo de participar en las posibles elecciones atípicas ahora que el fallo quedó en firme, pero no tengo ningún tipo de relación con esa valla”, aseguró el ex funcionario.

Sobre la campaña como tal, dijo que está comenzado a estructurar su equipo de trabajo. “En esa línea no podría estar asociado a esa valla”, explicó.

“Estoy concentrado en seguir en mis proyectos de consultoría en los cuales he venido trabajando y pensando en la propuesta que le haremos a la ciudadanía en torno a estas posibles elecciones atípicas”, informó en la entrevista.

El abogado Manuel Rodríguez, quien fue director del Departamento Administrativo de Espacio Público, indicó que en la secretaría del Interior de Bucaramanga deben dar información sobre la valla.

“Alguien debió solicitar su instalación. Y al que lo hizo, muy seguramente, el Consejo Nacional Electoral lo sancionará. Hay varios antecedentes al respecto. Esas campañas de expectativa, y por fuera del calendario electoral están prohibidas”, expresó el abogado Rodríguez.