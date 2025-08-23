Abogado de la familia de Valeria Afanador responsabiliza al colegio por su desaparición en Cajicá

Cajicá, Cundinamarca

Julián Quintana, el abogado que contrataron los padres de Valeria Afanador para darle celeridad a las investigaciones del caso, reveló que hay alteraciones en la zona por donde desapareció la niña hace 11 días en la vereda Río Frío del municipio de Cajicá.

De acuerdo con los reportes preliminares de los investigadores de la Fiscalía General de la Nación, el último paradero conocido antes de la desaparición de la menor, de 10 años y con síndrome de Down, fue dentro del centro educativo al que pertenece.

Quintana afirmó que: “hemos hecho mucho énfasis en la Fiscalía en que debe haber un responsable, el cual, sin duda alguna, es el colegio, desde la rectora hasta el portero, porque ellos son los garantes por su protección y supervisión”.

Durante el sábado 23 de agosto, Julián Quintana y su equipo visitaron la zona donde habría desaparecido la niña de 10 años, donde notificó “cosas que en la representación de víctimas nos preocupa como la manipulación y alteración de la escena del delito”.

El abogado explicó que “los huecos que tenían las rejas y por donde se supone que la niña fue sacada o salió, encontramos que el colegio los tapó totalmente, puso rejas nuevas e hizo rellenos de tierra y de escombro. Todo eso es muy negativo para la investigación”.

Por otro lado, en cuanto a las hipótesis que manejan las autoridades sobre el desarrollo los hechos, Quintana señaló que “ellos ven hoy con más fuerza la teoría del secuestro”.

El abogado agrega que se trataría de un “rapto quirúrgico” ante la ausencia de pistas sobre lo sucedido, no sólo en el sitio donde habría estado por última vez antes de su desaparición, sino que también en el río que se encuentra en las cercanías del centro educativo.

Sin embargo, Quintana insiste en la responsabilidad del colegio y sentencia: “Más allá de la tesis del secuestro, ellos tenían que estar pendientes de la niña. Si lo hubieran estado, seguramente no habría desaparecido”.

Las autoridades encargadas continúan con la investigación de este caso, ante la presión de los padres de la niña, que exigen responsables.