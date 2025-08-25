Lo más probable es que sea desaparición forzada: gobernador sobre caso de Valeria Afanador

En los últimos días, el abogado Julián Quintana, representante de los padres de Valeria Afanador, denunció alteraciones en el lugar donde desapareció la niña hace 13 días, en la vereda Río Frío, Cajicá.

Según indicó, el colegio habría modificado la escena, tapando huecos y cambiando rejas, lo que podría afectar la investigación.

Por su parte, Quintana responsabilizó a la institución educativa, desde la rectora hasta el portero, por la supervisión de la menor con síndrome de Down.

Aunque la Fiscalía estudia la hipótesis de un secuestro, la familia insiste en exigir explicaciones y responsables por la falta de protección en el plantel. En ese orden de ideas, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, pasó por 6AM, para ampliar la información sobre este caso.

¿Qué novedades hay sobre la desaparición de Valeria Afanador?

En principio, Rey informó que la semana pasada fueron hallados restos de extremidades humanas en el río Frío y que actualmente son analizados por Medicina Legal. Aclaró que, aunque la situación genera preocupación, no existe evidencia de relación con la desaparición de Valeria Afanador.

“Lo que hoy sí podemos decir es que tenemos un alto porcentaje de probabilidad de que estemos hablando de una desaparición forzada. Ya no existe tanta probabilidad de que podamos encontrarla en el perímetro en donde una persona de 10 años se pudo haber movilizado después de haber desaparecido de su institución educativa”, agregó.

Adicionalmente, explicó que el río ha sido monitoreado entre 4 y 5 veces por expertos, con un radio de búsqueda superior a 12 kilómetros y una amplia campaña de difusión nacional. También dijo que más de 200 personas continúan en labores terrestres y fluviales.

¿De qué manera continuará la investigación?

El gobernador sostuvo que la búsqueda de Valeria continuará hasta que la investigación judicial entregue certeza sobre la identificación de los posibles responsables. También explicó que como autoridad administrativa seguirán encabezando y coordinando las labores, mientras esperan resultados de la Fiscalía y la Dijín.

Además, afirmó que, desde a Gobernación, mantienen contacto permanente en la operación de búsqueda y rescate, recordó que desde los primeros días hubo gran presencia de personas voluntarias en el colegio, lo que dificultó preservar la escena. Dentro de la investigación, ya se revisaron más de 350 horas de video y se recopilaron testimonios de familiares y personal de la institución.

“Esperemos que poco a poco esa investigación siga adelantándose. No me atrevería a decir que aquí existe algún grado de responsabilidad de X o Y actor. Lo importante es que Valeria aparezca y que, por supuesto, una vez aparezca, conozcamos los móviles y las causas de lo que suscitó esta desaparición”, añadió.

Frente a la captura del hermano de ‘Iván Mordisco’

Por otra parte, Rey manifestó que alias ‘Mono Luis’ permanecía en el Peñón desde hacía días, tras haber cometido delitos en Tolima.

Asimismo, indicó que en junio y julio estuvo en esa zona, donde asesinó a Israel Bello, un desmovilizado, y luego se trasladó nuevamente al Tolima para continuar delinquiendo.

Posteriormente, regresó al Peñón, donde fue capturado. Aclaró que no lideraba estructuras delictivas en Cundinamarca, pues su presencia era transitoria.

Del mismo modo, señaló que fue detenido en una finca, aislado y sin seguridad, lo que confirma que la policía lo venía siguiendo. La investigación incluyó triangulación de su celular y análisis de movimientos.

“La investigación se arrastra desde la dirección nacional, se pasa de la Sijín a la Dirección Nacional, y allí es donde empiezan a observar y a revisar todos sus movimientos hasta dar con su captura en días pasados”, concluyó.