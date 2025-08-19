Con su perro y su muñeca favorita, la familia de Valeria Afanador encaró el séptimo día de búsqueda

Cajicá /Cundinamarca

Con mucho valor y con la energía que da la esperanza, Manuel Afanador sigue en la búsqueda de su hija, pero ahora a los equipos de emergencia y apoyo se le unen dos nuevos integrantes, uno es Apolo, el perro de Valeria que se sumó a la búsqueda entre el espeso bosque cercano al colegio donde ella fue vista por última vez y el otro es un bebé de juguete, el muñeco favorito de la niña; su padre lo lleva en su maleta como un símbolo de que las cosas van a salir bien.

“Mi preocupación cada día es más grande, siguen pasando los minutos y las horas y no tengo a Valeria para abrazarla. Tengo acá en mi espalda una mochila que trae el muñeco que ella mas adora, con el que duerme, con el que se levanta que es un bebé y quiero entregárselo con mucho amor tan pronto la vea”. Dijo Manuel Afanador.

Apolo, el perro de la familia que también busca a Valeria

Hoy decidimos traer otro elemento que es un perro (Apolo) que hace parte de la familia al cual Valeria le tiene un cariño muy especial y estamos trabajando con el y con mi familia cercana en la búsqueda de la niña. No descartamos nada, trabajamos en el rio, en las zonas aledañas, en las casas aledañas”.

Mientras esta búsqueda ocurre, los habitantes de las viviendas aledañas al colegio siguen a la espera de que este caso se resuelva de la mejor manera y lo mas pronto posible. En una comunidad tan pequeña, las personas se conocen unas con otras.

“La verdad es bastante preocupante, son 7 días en los que no se saben nada, yo solo pido que la niña aparezca y que aparezca con bien, yo también soy madre y pues la verdad es angustiante esto de que la niña no aparezca”. Le dijo María Fonseca, vecina del colegio, a Caracol Radio.

“El colegio lleva bastante tiempo y no se había oído nada de esta situación porque es muy seguro y por eso no se sabe que pasó. Se ha visto bastante trabajo de la Policía, Ejercito, Bomberos y siempre la familia ha estado muy acompañada”. Contó otro vecino del sector.

¿Qué dice la Gobernación de Cundinamarca una semana después de la desaparición de Valeria Afanador?

Indicó el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey que, expertos de la Policía han revisado más de 350 horas de video, mientras el operativo de rastreo se amplió a la cuenca del río Frío hasta el municipio de Chía, con la instalación de un Puesto de Mando Unificado Departamental que centraliza la coordinación y que la búsqueda de Valeria Afanador, desaparecida hace ocho días en Cajicá, continúa sin pausa con más de 210 personas en terreno, drones con cámaras térmicas, caninos especializados y equipos de rescate del Ejército, la Policía y los organismos de socorro.