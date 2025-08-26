Bolivia, con su nómina de lujo para enfrentar a Colombia: Esta es la convocatoria para Eliminatorias

Partido Bolivia vs. Colombia por la primera ronda de las Eliminatorias / Getty Images / Gaston Brito Miserocchi

El técnico de la Selección de Bolivia, Óscar Villegas, dio a conocer a los 28 jugadores convocados para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, en el que se enfrentará a Colombia en Barranquilla (4 de septiembre) y cierra con Brasil en El Alto (9 de septiembre). La Verde necesita ganar, al menos a la Tricolor, para seguir con opciones de ir a la Copa del Mundo.

Del plantel boliviano destaca que 14 citados juegan en clubes del exterior. Asimismo, resalta la edad promedio, que es de 24.82 años y que el 60% de los llamados tiene 23 años o menos.

Uno de ellos es la gran revelación de las Eliminatorias: el joven atacante de 21 años Miguel Terceros, quien junto a Lionel Messi, cuenta con 6 goles, uno menos que el máximo anotador, el colombiano Luis Díaz. Terceros, justamente fue el autor de la anotación que le dio el triunfo a Bolivia en el partido de ida ante Colombia, con una gran maniobra por banda derecha y el posterior remate.

Bolivia y un plantel de lujo para enfrentar a Colombia y Brasil

Entre los llamados por Villegas también destacan los porteros Guillermo Viscarra, de Alianza Lima peruano, y Carlos Lampe, del Bolívar de La Paz, ambos con participación destacada en la Copa Sudamericana junto a sus respectivos equipos que la semana pasada avanzaron a cuartos de final del torneo continental.

Desde el fútbol español fueron citados el zaguero juvenil Lucas Macazaga, del Leganés, y el centrocampista Óscar López, del Mallorca.

Además, fueron convocados los defensores Luis Haquín, del Al-Tai saudí; Efraín Morales, del Montreal canadiense; Diego Arroyo, del Shakhtar Donetsk ucraniano; Marcelo Tórrez, del Santos brasileño; Leonardo Zabala, del Cancún mexicano; Diego Medina del CSKA 1948 búlgaro y Roberto Carlos Fernández, que milita en el fútbol ruso.

En la nómina de Villegas figuran también el centrocampista Gabriel Villamil, de la Liga de Quito y los delanteros Carmelo Algarañaz, del Kalamata griego, y Enzo Monteiro, del FK Auda letón.

En el video de presentación de los convocados, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) destacó que hay dos jugadores convocados por primera vez a la Verde, el mediocampista Darío Torrico, del Always Ready, y el delantero Gustavo Peredo, del Guabirá.

Esta es la convocatoria de Bolivia

Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest).

Defensores: Yomar Rocha y José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai FC-AS), Efraín Morales (CF Montreal-CAN), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk-UCR), Marcelo Tórrez (Santos FC-BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía-BUL), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés-ESP) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS).

Volantes: Robson Matheus, Luis Paz, Carlos Melgar y Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar y Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (RDC Mallorca-ESP), Gabriel Villamil (LDU Quito-ECU) y Miguel Terceros (América Mineiro-BRA).

Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC-GRE) y Enzo Monteiro (FK Auda-LET).

Las cuentas de Bolivia para ir al Mundial

La única vez que la selección boliviana llegó a un Mundial por mérito propio fue al de 1994 en Estados Unidos, una gesta liderada por el estratega español Xabier Azkargorta. Ahora, están ante una misión complicada, pero no imposible.

Bolivia es octava con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca, por lo que los de Villegas no tienen margen de error en las dos últimas jornadas.

Deberán vencer a Colombia para llegar a 20 unidades y superar a los venezolanos, para luego al menos empatar frente a Brasil y que sea Colombia el verdugo de Venezuela en la última fecha y así optar por el cupo al repechaje.