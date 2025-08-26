Cambio de interventor de la Nueva EPS afecta acuerdos de pago: autoridades de salud en Quindío

Armenia

Recordemos que lleva más de una semana el cierre de servicios para los usuarios de la Nueva EPS en la clínica San Rafael de la ciudad debido a las deudas.

El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez advirtió que es muy complejo el panorama por el cambio de interventor puesto que había un avance con el objetivo de lograr en el menor tiempo retomar los servicios.

“Se habían hecho unos avances, pero estos cambios que hemos tenido con los interventores, con los manejos de la interventoría habíamos hecho unos acuerdos la semana pasada con el interventor de la nueva EPS y amanecimos con uno nuevo. Es una situación que se ha vuelto bastante difícil porque lo que queremos es que pues esos acuerdos que se han hecho para lograr que se le presten los servicios a los usuarios se honren", manifestó.

Sostuvo que la situación es agravante porque deben empezar desde cero con la nueva interventora para lograr consolidar los acuerdos a los que ya se había llegado en materia de pagos.

Explicó que es el caso de la Clínica San Rafael donde se establecieron unos acercamientos, pero ahora deben iniciar otra vez todo el proceso.

“El caso de la Clínica San Rafael, donde se habían hecho unos acercamientos, se había hablado sobre su operación. Pues ahora tenemos que volver a iniciar el procedimiento de ambientación“, advirtió.

Destacó que otro de los acuerdos de pagos que se habían realizado es el relacionado con la clínica La Sagrada Familia que actualmente está a tope recibiendo la gran parte de los usuarios de mediana y alta complejidad de la Nueva EPS.

“Se han hecho unos acuerdos con clínica Sagrada Familia que está full y que es la que está atendiendo casi toda la mediana y alta complejidad de Nueva EPS, con unos giros esperamos que se se honren y se puedan dar y lo mismo con el Hospital San Juan de Dios que habíamos quedado también con unos giros programados para mediados de agosto. Esperamos que se den", indicó.

Alertó que por ahora se mantiene la suspensión en San Rafael de la ciudad entendiendo que Quindío no tenía dificultades económicas tan apremiantes como en otras zonas del país.

Puntualizó: “Por ahora tenemos la suspensión en San Rafael, ellos habían generado la operación conjunta de Risaralda y Quindío. Quindío no tenía, digamos, unas dificultades tan elevadas en materia de prestación de servicios y de pagos, pero con la situación de unificación de las carteras, pues ellos decidieron suspender la operación y dificultó, digamos, de alguna manera la concreción de una resolución, esperamos ahora que llegue la doctora Gloria Polania ponerla nuevamente al tanto de la situación y poder avanzar en la solución de este caso".

Es de anotar que actualmente solo se atienden urgencias vitales para los usuarios de la Nueva EPS en la Clínica San Rafael de la ciudad.